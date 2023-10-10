https://ria.ru/20231010/magadan-1901703547.html

Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты

Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты - РИА Новости, 10.10.2023

Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты

Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:45

2023-10-10T11:45

2023-10-10T12:50

общество

магаданская область

магадан

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боевое братство

надежные люди

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МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона. "Благодаря слаженной работе "Боевого братства" (общественной организации - ред.) и волонтеров Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина были закуплены и доставлены на средства жителей поселка Палатка и неравнодушных жителей Магаданской области генераторы, которые сейчас так необходимы ребятам за "лентой", - говорится в сообщении. Дополняется, что волонтеры также доставили бойцам адресные посылки из дома и средства защиты со склада правительства Магаданской области в ДНР.

https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html

магаданская область

магадан

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, магаданская область, магадан, донецкая народная республика, боевое братство