https://ria.ru/20231010/magadan-1901703547.html
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты - РИА Новости, 10.10.2023
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты
Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:45
2023-10-10T11:45
2023-10-10T12:50
общество
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МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона. "Благодаря слаженной работе "Боевого братства" (общественной организации - ред.) и волонтеров Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина были закуплены и доставлены на средства жителей поселка Палатка и неравнодушных жителей Магаданской области генераторы, которые сейчас так необходимы ребятам за "лентой", - говорится в сообщении. Дополняется, что волонтеры также доставили бойцам адресные посылки из дома и средства защиты со склада правительства Магаданской области в ДНР.
https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, магадан, донецкая народная республика, боевое братство
Общество, Магаданская область, Магадан, Донецкая Народная Республика, Боевое братство, Надежные люди
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты
Магаданские волонтеры доставили в зону спецоперации средства защиты и посылки