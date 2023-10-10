Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:45 10.10.2023 (обновлено: 12:50 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/magadan-1901703547.html
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты - РИА Новости, 10.10.2023
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты
Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:45
2023-10-10T12:50
общество
магаданская область
магадан
донецкая народная республика
боевое братство
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg
МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона. "Благодаря слаженной работе "Боевого братства" (общественной организации - ред.) и волонтеров Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина были закуплены и доставлены на средства жителей поселка Палатка и неравнодушных жителей Магаданской области генераторы, которые сейчас так необходимы ребятам за "лентой", - говорится в сообщении. Дополняется, что волонтеры также доставили бойцам адресные посылки из дома и средства защиты со склада правительства Магаданской области в ДНР.
https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html
магаданская область
магадан
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_98:0:2231:1600_1920x0_80_0_0_899fe0047bb8c0e651e6f3ff9e023c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, магаданская область, магадан, донецкая народная республика, боевое братство
Общество, Магаданская область, Магадан, Донецкая Народная Республика, Боевое братство, Надежные люди
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО генераторы и средства защиты

Магаданские волонтеры доставили в зону спецоперации средства защиты и посылки

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в медиабанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции генераторы, средства защиты и адресные посылки, сообщает правительство региона.
"Благодаря слаженной работе "Боевого братства" (общественной организации - ред.) и волонтеров Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина были закуплены и доставлены на средства жителей поселка Палатка и неравнодушных жителей Магаданской области генераторы, которые сейчас так необходимы ребятам за "лентой", - говорится в сообщении.
Дополняется, что волонтеры также доставили бойцам адресные посылки из дома и средства защиты со склада правительства Магаданской области в ДНР.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Магаданские волонтеры доставят снегоболотоход в зону спецоперации
25 сентября, 11:05
 
Надежные людиОбществоМагаданская областьМагаданДонецкая Народная РеспубликаБоевое братство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала