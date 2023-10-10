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В Лондоне задержали трех участников протестов из-за эскалации в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
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03:55 10.10.2023 (обновлено: 03:58 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/london-1901644821.html
В Лондоне задержали трех участников протестов из-за эскалации в Израиле
В Лондоне задержали трех участников протестов из-за эскалации в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023
В Лондоне задержали трех участников протестов из-за эскалации в Израиле
По меньшей мере трех человек задержали в связи с "событиями в центре Лондона после атаки в Израиле", заявила лондонская полиция. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T03:55
2023-10-10T03:58
лондон
израиль
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По меньшей мере трех человек задержали в связи с "событиями в центре Лондона после атаки в Израиле", заявила лондонская полиция. Согласно телеканалу Sky News, задержаниям предшествовали протесты в центре города в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта. "Были произведены три задержания за нападение на работника службы экстренной помощи, причинение ущерба на расовой почве и владение оружием", - говорится в заявлении полиции. Отмечается, что среди задержанных - 15-летний подросток и 70-летний мужчина. По информации правоохранителей, в ходе протестов в городе несколько человек нанесли ущерб зданию. Полиция устанавливает личности причастных, чтобы задержать их. Полиция Лондона 8 октября заявила, что усилила патрули в некоторых частях города для поддержания правопорядка на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В заявлении полиция Лондона заявила, что в курсе ряда инцидентов, связанных с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В полиции также заявили, что в курсе возможных протестов в ближайшие дни и разрабатывают план действий на этот случай.
https://ria.ru/20231010/frantsiya-1901644130.html
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лондон, израиль, ближний восток, в мире
Лондон, Израиль, Ближний Восток, В мире
В Лондоне задержали трех участников протестов из-за эскалации в Израиле

В Лондоне задержали трех участников протестов из-за эскалации ситуации в Израиле

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По меньшей мере трех человек задержали в связи с "событиями в центре Лондона после атаки в Израиле", заявила лондонская полиция.
Согласно телеканалу Sky News, задержаниям предшествовали протесты в центре города в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.
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"Были произведены три задержания за нападение на работника службы экстренной помощи, причинение ущерба на расовой почве и владение оружием", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что среди задержанных - 15-летний подросток и 70-летний мужчина.
По информации правоохранителей, в ходе протестов в городе несколько человек нанесли ущерб зданию. Полиция устанавливает личности причастных, чтобы задержать их.
Полиция Лондона 8 октября заявила, что усилила патрули в некоторых частях города для поддержания правопорядка на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В заявлении полиция Лондона заявила, что в курсе ряда инцидентов, связанных с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В полиции также заявили, что в курсе возможных протестов в ближайшие дни и разрабатывают план действий на этот случай.
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