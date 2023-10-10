https://ria.ru/20231010/lavrov-1901655795.html

Лавров призвал укреплять многополярность

Лавров призвал укреплять многополярность - РИА Новости, 10.10.2023

Лавров призвал укреплять многополярность

Мировое большинство не желает жить под чью-либо диктовку, хочет существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую необходимо укреплять, заявил... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:10

2023-10-10T08:10

2023-10-10T08:10

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мировое большинство не желает жить под чью-либо диктовку, хочет существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую необходимо укреплять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье. "Необходимо добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Все большее число государств Мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни. Они не желают жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать и между собой, и с остальным миром – только на равных и к обоюдной выгоде, в рамках объективно формирующейся многополярной архитектуры", - написал Лавров. Министр подчеркнул, что именно такой настрой преобладал на встречах в верхах БРИКС, "Двадцатки" и Восточно-Азиатского саммита. По его словам, усилия по реформе ООН, которые должны быть нацелены на утверждение верховенства международного права, должны привлекать потенциал объединений нового типа, которые отражали бы интересы Глобального юга. "Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, СЕЛАК, ЛАГ, ССАГПЗ и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, китайского проекта "Один пояс, один путь", - отметил Лавров. Министр напомнил, что ответственность за текущий кризис в международных отношениях лежит на западном меньшинстве, которое проводит "агрессивную, узкокорыстную" линию. "Растут риски глобального конфликта. Вместе с тем выход из сложившегося положения есть. Для начала всем необходимо осознать ответственность за судьбы мира – в историческом контексте, а не с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html

https://ria.ru/20231005/mnogopolyarnost-1900663098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, йоханнесбург, евразия, сергей лавров, оон, брикс, африканский союз