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Лавров призвал укреплять многополярность - РИА Новости, 10.10.2023
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08:10 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/lavrov-1901655795.html
Лавров призвал укреплять многополярность
Лавров призвал укреплять многополярность - РИА Новости, 10.10.2023
Лавров призвал укреплять многополярность
Мировое большинство не желает жить под чью-либо диктовку, хочет существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую необходимо укреплять, заявил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:10
2023-10-10T08:10
в мире
россия
йоханнесбург
евразия
сергей лавров
оон
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мировое большинство не желает жить под чью-либо диктовку, хочет существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую необходимо укреплять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье. "Необходимо добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Все большее число государств Мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни. Они не желают жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать и между собой, и с остальным миром – только на равных и к обоюдной выгоде, в рамках объективно формирующейся многополярной архитектуры", - написал Лавров. Министр подчеркнул, что именно такой настрой преобладал на встречах в верхах БРИКС, "Двадцатки" и Восточно-Азиатского саммита. По его словам, усилия по реформе ООН, которые должны быть нацелены на утверждение верховенства международного права, должны привлекать потенциал объединений нового типа, которые отражали бы интересы Глобального юга. "Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, СЕЛАК, ЛАГ, ССАГПЗ и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, китайского проекта "Один пояс, один путь", - отметил Лавров. Министр напомнил, что ответственность за текущий кризис в международных отношениях лежит на западном меньшинстве, которое проводит "агрессивную, узкокорыстную" линию. "Растут риски глобального конфликта. Вместе с тем выход из сложившегося положения есть. Для начала всем необходимо осознать ответственность за судьбы мира – в историческом контексте, а не с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html
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в мире, россия, йоханнесбург, евразия, сергей лавров, оон, брикс, африканский союз
В мире, Россия, Йоханнесбург, Евразия, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, Африканский союз
Лавров призвал укреплять многополярность

Лавров: мировое большинство хочет жить на равных в условиях многополярности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мировое большинство не желает жить под чью-либо диктовку, хочет существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую необходимо укреплять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье.
"Необходимо добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Все большее число государств Мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни. Они не желают жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать и между собой, и с остальным миром – только на равных и к обоюдной выгоде, в рамках объективно формирующейся многополярной архитектуры", - написал Лавров.
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Министр подчеркнул, что именно такой настрой преобладал на встречах в верхах БРИКС, "Двадцатки" и Восточно-Азиатского саммита. По его словам, усилия по реформе ООН, которые должны быть нацелены на утверждение верховенства международного права, должны привлекать потенциал объединений нового типа, которые отражали бы интересы Глобального юга.
"Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший свой авторитет по итогам саммита в Йоханнесбурге и обретший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, СЕЛАК, ЛАГ, ССАГПЗ и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, китайского проекта "Один пояс, один путь", - отметил Лавров.
Министр напомнил, что ответственность за текущий кризис в международных отношениях лежит на западном меньшинстве, которое проводит "агрессивную, узкокорыстную" линию.
"Растут риски глобального конфликта. Вместе с тем выход из сложившегося положения есть. Для начала всем необходимо осознать ответственность за судьбы мира – в историческом контексте, а не с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах", - подчеркнул Лавров.
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