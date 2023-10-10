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Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2023
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21:54 10.10.2023
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Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР
Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2023
Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР
Правоохранители Луганской Народной Республики вскрыли схему, по которой украинские чиновники и силовики пытались продать недвижимость на территории ЛНР,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:54
2023-10-10T21:54
в мире
жилье
луганская народная республика
луганск
украина
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Правоохранители Луганской Народной Республики вскрыли схему, по которой украинские чиновники и силовики пытались продать недвижимость на территории ЛНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры в городе. "Согласно законодательству, действующему на территории ЛНР, для продажи квартиры или другого недвижимого имущества, требовалось в ряде случаев личное присутствие на территории Республики. Как мы знаем, украинским чиновникам и силовикам сюда въезд запрещен, на многих из них возбуждены уголовные дела, против ряда введены санкции. Но несмотря на это, их имущество, в том числе квартиры и дома в ЛНР, начали продаваться", - рассказал источник. Он уточнил, что особенная активность возникла в 2023 году, и конечно большинство сделок удалось предотвратить, однако в ходе оперативной работы были выявлены и уже проведенные ранее сделки, в том числе с участием сотрудников СБ Украины. По данным источника, сотрудники СБУ, в числе которых бывший пресс-секретарь управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко и сотрудник СБУ Александр Попович, вступив в сговор с нотариусами ЛНР, провели сделки по продаже имущества в Луганске. "Доверенности были оформлены дистанционно, без личного присутствия, сделки были проведены. Обычные жители Республики, купившие данное имущество, получается приобрели его незаконно и стали невольными участниками преступной схемы", - пояснил источник.
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в мире, жилье, луганская народная республика, луганск, украина, служба безопасности украины
В мире, Жилье, Луганская Народная Республика, Луганск, Украина, Служба безопасности Украины
Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР

В ЛНР вскрыли схему продажи недвижимости украинскими чиновниками и силовиками

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкВ центре Луганска
В центре Луганска - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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В центре Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Правоохранители Луганской Народной Республики вскрыли схему, по которой украинские чиновники и силовики пытались продать недвижимость на территории ЛНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры в городе.
«
"Согласно законодательству, действующему на территории ЛНР, для продажи квартиры или другого недвижимого имущества, требовалось в ряде случаев личное присутствие на территории Республики. Как мы знаем, украинским чиновникам и силовикам сюда въезд запрещен, на многих из них возбуждены уголовные дела, против ряда введены санкции. Но несмотря на это, их имущество, в том числе квартиры и дома в ЛНР, начали продаваться", - рассказал источник.
Он уточнил, что особенная активность возникла в 2023 году, и конечно большинство сделок удалось предотвратить, однако в ходе оперативной работы были выявлены и уже проведенные ранее сделки, в том числе с участием сотрудников СБ Украины. По данным источника, сотрудники СБУ, в числе которых бывший пресс-секретарь управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко и сотрудник СБУ Александр Попович, вступив в сговор с нотариусами ЛНР, провели сделки по продаже имущества в Луганске.
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«
"Доверенности были оформлены дистанционно, без личного присутствия, сделки были проведены. Обычные жители Республики, купившие данное имущество, получается приобрели его незаконно и стали невольными участниками преступной схемы", - пояснил источник.
 
В миреЖильеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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