https://ria.ru/20231010/kvartiry-1901880740.html

Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР

Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2023

Источник: вскрыта схема продажи украинскими чиновниками недвижимости в ЛНР

Правоохранители Луганской Народной Республики вскрыли схему, по которой украинские чиновники и силовики пытались продать недвижимость на территории ЛНР,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:54

2023-10-10T21:54

2023-10-10T21:54

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луганская народная республика

луганск

украина

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Правоохранители Луганской Народной Республики вскрыли схему, по которой украинские чиновники и силовики пытались продать недвижимость на территории ЛНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в Луганске до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры в городе. "Согласно законодательству, действующему на территории ЛНР, для продажи квартиры или другого недвижимого имущества, требовалось в ряде случаев личное присутствие на территории Республики. Как мы знаем, украинским чиновникам и силовикам сюда въезд запрещен, на многих из них возбуждены уголовные дела, против ряда введены санкции. Но несмотря на это, их имущество, в том числе квартиры и дома в ЛНР, начали продаваться", - рассказал источник. Он уточнил, что особенная активность возникла в 2023 году, и конечно большинство сделок удалось предотвратить, однако в ходе оперативной работы были выявлены и уже проведенные ранее сделки, в том числе с участием сотрудников СБ Украины. По данным источника, сотрудники СБУ, в числе которых бывший пресс-секретарь управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко и сотрудник СБУ Александр Попович, вступив в сговор с нотариусами ЛНР, провели сделки по продаже имущества в Луганске. "Доверенности были оформлены дистанционно, без личного присутствия, сделки были проведены. Обычные жители Республики, купившие данное имущество, получается приобрели его незаконно и стали невольными участниками преступной схемы", - пояснил источник.

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878776992.html

луганская народная республика

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жилье, луганская народная республика, луганск, украина, служба безопасности украины