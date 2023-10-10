https://ria.ru/20231010/izrail-1901727893.html

Четверо французов погибли после атак ХАМАС против Израиля

Четверо французов погибли после атак ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 10.10.2023

Четверо французов погибли после атак ХАМАС против Израиля

Число погибших в ходе атак ХАМАС против Израиля граждан Франции достигло четырех, еще 13 человек на данный момент не были найдены, сообщил французский МИД в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:27

2023-10-10T12:27

2023-10-10T12:27

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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Число погибших в ходе атак ХАМАС против Израиля граждан Франции достигло четырех, еще 13 человек на данный момент не были найдены, сообщил французский МИД в коммюнике во вторник. "Франция сожалеет о трагической гибели ещё двоих французских граждан. Число жертв террористических атак ХАМАС против Израиля со стороны Франции, таким образом, достигло четырех", - сообщил МИД в коммюнике. В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших. "Ещё о тринадцати гражданах, чья ситуация вызывает особое беспокойство, нам ничего не известно, они с большой вероятностью были похищены", - сообщили в МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/pogibshiy-1901719698.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901685868.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, франция, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году