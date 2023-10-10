https://ria.ru/20231010/izrail-1901700087.html

Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян

Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян - РИА Новости, 10.10.2023

Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян

Посольство России в Израиле прилагает максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан РФ в связи с эскалацией в секторе Газа, по имеющимся... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:40

2023-10-10T11:40

2023-10-10T11:49

в мире

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

биньямин нетаньяху

палестина

сергей лавров

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле прилагает максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан РФ в связи с эскалацией в секторе Газа, по имеющимся данным четверо россиян числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении пресс-службы российской дипломатической миссии в Тель-Авиве."В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан. Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан", - говорится в сообщении.Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что на данный момент двое россиян считаются погибшими в связи с атакой ХАМАС.В посольстве отметили, что погибшие имели также гражданство Израиля."Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств", - добавили в дипломатической миссии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/zalozhniki-1901698041.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901681715.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901683285.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, биньямин нетаньяху, палестина, сергей лавров, хамас, оон