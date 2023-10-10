https://ria.ru/20231010/izrail-1901685868.html
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте - РИА Новости, 10.10.2023
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте
Полиция Израиля в соцсети X сообщила о заморозке криптовалютных счетов, использовавшихся ХАМАС. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:21
2023-10-10T11:21
2023-10-10T11:28
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция Израиля в соцсети X сообщила о заморозке криптовалютных счетов, использовавшихся ХАМАС."Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте
Полиция Израиля сообщила о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте