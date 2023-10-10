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Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте - РИА Новости, 10.10.2023
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11:21 10.10.2023 (обновлено: 11:28 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901685868.html
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте - РИА Новости, 10.10.2023
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте
Полиция Израиля в соцсети X сообщила о заморозке криптовалютных счетов, использовавшихся ХАМАС. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:21
2023-10-10T11:28
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция Израиля в соцсети X сообщила о заморозке криптовалютных счетов, использовавшихся ХАМАС."Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901682767.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте

Полиция Израиля сообщила о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция Израиля в соцсети X сообщила о заморозке криптовалютных счетов, использовавшихся ХАМАС.
"Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности", - говорится в сообщении полиции.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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11:12
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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