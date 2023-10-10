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Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну неизвестных лиц - РИА Новости, 10.10.2023
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11:17 10.10.2023 (обновлено: 11:32 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901684619.html
Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну неизвестных лиц
Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну неизвестных лиц - РИА Новости, 10.10.2023
Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну неизвестных лиц
Неизвестные лица проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:17
2023-10-10T11:32
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
голанские высоты
палестина
сергей лавров
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные лица проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля."Было получено сообщение о предположительном проникновении в Израиль по воздуху на Голанских высотах и Верхней Галилее. Солдаты армии наводят самолеты и проводят проверки в районе", - сообщила армия в пресс-релизе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901685868.html
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израиль
голанские высоты
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, голанские высоты, палестина, сергей лавров, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Голанские высоты, Палестина, Сергей Лавров, Хамас, ООН
Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну неизвестных лиц

Армия Израиля заявила о вероятном проникновении в страну с Голанских высот

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Неизвестные лица проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля.
"Было получено сообщение о предположительном проникновении в Израиль по воздуху на Голанских высотах и Верхней Галилее. Солдаты армии наводят самолеты и проводят проверки в районе", - сообщила армия в пресс-релизе.
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Израиль сообщил о блокировке счетов ХАМАС в криптовалюте
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуГоланские высотыПалестинаСергей ЛавровХамасООН
 
 
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