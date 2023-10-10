https://ria.ru/20231010/iznasilovanie-1901792916.html
Бывшего "вагнеровца" заподозрили в изнасиловании девочек под Волгоградом
Бывшего "вагнеровца" заподозрили в изнасиловании девочек под Волгоградом - РИА Новости, 10.10.2023
Бывшего "вагнеровца" заподозрили в изнасиловании девочек под Волгоградом
Жителя города Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек, которых он заманил к себе в квартиру,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:30
2023-10-10T15:30
2023-10-10T15:30
происшествия
волгоградская область
россия
камышин
следственный комитет россии (ск рф)
чвк "вагнер"
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ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Жителя города Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек, которых он заманил к себе в квартиру, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. По информации пресс-службы, в понедельник 29-летний житель Камышина познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и пригласил их к себе домой, где совершил насилие над ними. По данным ведомства, одной из жертв удалось вырваться на улицу, там она сообщила о произошедшем прохожим, которые вызвали полицию. "В настоящее время подозреваемый задержан... При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление", - говорится в сообщении СУСК. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, задержанный ранее судим, состоял в группе "Вагнер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, камышин, следственный комитет россии (ск рф), чвк "вагнер"
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Камышин, Следственный комитет России (СК РФ), ЧВК "Вагнер"
Бывшего "вагнеровца" заподозрили в изнасиловании девочек под Волгоградом
В Камышине задержали бывшего "вагнеровца" по подозрению в изнасиловании девочек
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости.
Жителя города Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек, которых он заманил к себе в квартиру, сообщили в пресс-службе
СУСК РФ по региону.
По информации пресс-службы, в понедельник 29-летний житель Камышина познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и пригласил их к себе домой, где совершил насилие над ними. По данным ведомства, одной из жертв удалось вырваться на улицу, там она сообщила о произошедшем прохожим, которые вызвали полицию.
"В настоящее время подозреваемый задержан... При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление", - говорится в сообщении СУСК.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, задержанный ранее судим, состоял в группе "Вагнер".
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