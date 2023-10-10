https://ria.ru/20231010/investirovanie-1901738826.html

Эксперты: только 17% россиян за последний год имели опыт инвестирования

Эксперты: только 17% россиян за последний год имели опыт инвестирования - РИА Новости, 10.10.2023

Эксперты: только 17% россиян за последний год имели опыт инвестирования

Только 17% россиян имели опыт инвестирования за последние 12 месяцев, немалая часть из них вкладывала деньги, чтобы получить дополнительный доход, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:55

2023-10-10T12:55

2023-10-10T12:55

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Только 17% россиян имели опыт инвестирования за последние 12 месяцев, немалая часть из них вкладывала деньги, чтобы получить дополнительный доход, сообщает пресс-служба ПСБ со ссылкой на совместное исследование с Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России и Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). За последний год 30% россиян из тех, что инвестировали, покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% - в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость для получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства, говорится в сообщении. Респонденты делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды: таких было 5%. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что среди самых популярных причин, которые побудили граждан к инвестициям, стало желание получить дополнительный доход - таких было 30% от общего числа инвестировавших. Наличие свободных денег отметили 17% респондентов, 8% заявили о том, что им было интересно попробовать себя в инвестициях и 5% откликнулись на рекламу или предложение финансовой организации. Однако практический опыт инвестиций значительно отличается от уровня общей осведомленности граждан о возможностях приумножить свой капитал. Самый известный для россиян инструмент инвестирования – это акции. О них знают 66% жителей России. Также более половины россиян осведомлены о возможности получения прибыли от приобретения недвижимости с инвестиционной целью - таких 62%, о покупке золота и драгоценных металлов знают 56% респондентов, а 53% осведомлены о возможности покупки иностранной валюты для продажи при выгодном курсе, отмечается в сообщении. Наименьший уровень осведомленности россияне демонстрируют в отношении корпоративных облигаций, только 27% отметили этот способ инвестирования. Также граждане России мало знают о возможности передачи капитала в доверительное управление - исследование показало, что таких 21% от общего числа опрошенных. Каждый десятый россиянин говорит, что не знает ни одного вида инвестиций. "Мы видим большой разрыв между числом осведомленных об инвестициях и теми, кто ими пользуется. Для того, чтобы сократить этот разрыв и перевести знатоков в статус новых инвесторов, необходимы обучающие и стимулирующие инвестиционную активность россиян меры. Например, потребуются программы просвещения, адаптированные под разные целевые группы, запуск просветительских и информационных кампаний. Необходимо стимулировать россиян к переходу от сбережений к инвестициям как материальными, так и нематериальными способами", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веру Подгузову. Она уточнила, что отдельную роль в этом могут сыграть государственные программы поддержки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, россия, новости компаний - экономика