Во Франции полиция применила газ в ходе пропалестинской демонстрации
BFM: во Франции полиция применила газ в ходе пропалестинской демонстрации
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ в ходе пропалестинской демонстрации во французском Лионе, затем задержала четырех человек, сообщает телеканал BFM.
По информации телеканала, местные власти не разрешили провести акцию, однако в ней приняли участие около 150 человек. Отмечается, что собравшиеся скандировали антиизраильские лозунги, затем начались столкновения.
"Полиция применила слезоточивый газ... Четыре человека были задержаны, восемь оштрафованы", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на местные власти.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.