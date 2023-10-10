https://ria.ru/20231010/finlyandiya-1901675275.html
Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии
Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии - РИА Новости, 10.10.2023
Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии
Силы обороны Финляндии впервые с вступления страны в Североатлантический альянс проведут наблюдательный полёт в странах Балтии, сообщают во вторник военные. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:35
2023-10-10T10:35
2023-10-10T10:35
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Силы обороны Финляндии впервые с вступления страны в Североатлантический альянс проведут наблюдательный полёт в странах Балтии, сообщают во вторник военные. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. "Силы обороны Финляндии 10 октября 2023 года проведут наблюдательный полет в странах Балтии - в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии", - говорится в сообщении. Ранее, в 2023 году наблюдательные полёты выполнялись в финском воздушном пространстве военными самолетами США и Швеции.
https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтия, финляндия, литва, нато
В мире, Балтия, Финляндия, Литва, НАТО
Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии
Финляндия впервые проведет наблюдательный полет как член НАТО в странах Балтии