https://ria.ru/20231010/finlyandiya-1901675275.html

Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии

Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии - РИА Новости, 10.10.2023

Финляндия проведет наблюдательный полет в странах Балтии

Силы обороны Финляндии впервые с вступления страны в Североатлантический альянс проведут наблюдательный полёт в странах Балтии, сообщают во вторник военные. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:35

2023-10-10T10:35

2023-10-10T10:35

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Силы обороны Финляндии впервые с вступления страны в Североатлантический альянс проведут наблюдательный полёт в странах Балтии, сообщают во вторник военные. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. "Силы обороны Финляндии 10 октября 2023 года проведут наблюдательный полет в странах Балтии - в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии", - говорится в сообщении. Ранее, в 2023 году наблюдательные полёты выполнялись в финском воздушном пространстве военными самолетами США и Швеции.

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892230938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балтия, финляндия, литва, нато