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Евраев обсудил с вице-премьером развитие спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:17 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/evraev-1901868966.html
Евраев обсудил с вице-премьером развитие спортивной инфраструктуры
Евраев обсудил с вице-премьером развитие спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2023
Евраев обсудил с вице-премьером развитие спортивной инфраструктуры
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вопросы развития спортивной и туристической инфраструктуры в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:17
2023-10-10T20:17
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вопросы развития спортивной и туристической инфраструктуры в регионе, сообщает областное правительство. Сообщается, что во вторник Михаил Евраев встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. По итогам встречи ярославский губернатор отметил, что общение было плодотворным. "Пообщались о развитии Ярославской области, дальнейших планах по строительству и реконструкции спортивной и туристической инфраструктуры. Наш регион занимает лидирующие позиции в сфере развития физической культуры и массового спорта. Наиболее популярными являются плавание и хоккей", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Губернатор подчеркнул, что у правительства региона большие планы по модернизации существующих и строительству новых бассейнов, по строительству крытых ледовых кортов в разных районах области. Дмитрий Чернышенко на встрече подчеркнул, что президентом поставлена цель увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом - до 70% к 2030 году. Он отметил, что правительство Ярославской области "основательно подходит к созданию спортивной инфраструктуры". "В 2023–2025 годах региону предусмотрено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на спортивные объекты", - цитирует Чернышенко пресс-служба правительства Ярославской области. Также, по словам Михаила Евраева, с вице-премьером он обсудил и вопросы восстановления памятников культурного наследия, в частности, проект восстановления храма Иоанна Предтечи. Евраев отметил, что правительство Ярославской области уже получило одобрение премьер-министра Михаила Мишустина и сейчас заканчивает разработку проектно-сметной документации реконструкции. По словам губернатора, готовая документация даст возможность претендовать на федеральное финансирование восстановления храма.
https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html
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ярославская область, россия, михаил евраев, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко
Евраев обсудил с вице-премьером развитие спортивной инфраструктуры

Евраев обсудил с вице-премьером развитие спортивной инфраструктуры

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вопросы развития спортивной и туристической инфраструктуры в регионе, сообщает областное правительство.
Сообщается, что во вторник Михаил Евраев встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. По итогам встречи ярославский губернатор отметил, что общение было плодотворным.
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"Пообщались о развитии Ярославской области, дальнейших планах по строительству и реконструкции спортивной и туристической инфраструктуры. Наш регион занимает лидирующие позиции в сфере развития физической культуры и массового спорта. Наиболее популярными являются плавание и хоккей", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
Губернатор подчеркнул, что у правительства региона большие планы по модернизации существующих и строительству новых бассейнов, по строительству крытых ледовых кортов в разных районах области.
Дмитрий Чернышенко на встрече подчеркнул, что президентом поставлена цель увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом - до 70% к 2030 году. Он отметил, что правительство Ярославской области "основательно подходит к созданию спортивной инфраструктуры". "В 2023–2025 годах региону предусмотрено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на спортивные объекты", - цитирует Чернышенко пресс-служба правительства Ярославской области.
Также, по словам Михаила Евраева, с вице-премьером он обсудил и вопросы восстановления памятников культурного наследия, в частности, проект восстановления храма Иоанна Предтечи. Евраев отметил, что правительство Ярославской области уже получило одобрение премьер-министра Михаила Мишустина и сейчас заканчивает разработку проектно-сметной документации реконструкции. По словам губернатора, готовая документация даст возможность претендовать на федеральное финансирование восстановления храма.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевМихаил МишустинДмитрий Чернышенко
 
 
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