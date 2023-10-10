https://ria.ru/20231010/evakuatsiyu-1901783402.html

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины - РИА Новости, 10.10.2023

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, которые находятся в зоне боевых действий на палестинских территориях, Израиль покинуть можно регулярными... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:00

2023-10-10T15:00

2023-10-10T15:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян, которые находятся в зоне боевых действий на палестинских территориях, Израиль покинуть можно регулярными рейсами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий. Российские дипмиссии занимаются подготовкой соответствующих списков, оказывают необходимую помощь нуждающимся", - сообщила Захарова на брифинге, комментируя обстановку в секторе Газа.Официальный представитель МИД напомнила, что российские и зарубежные авиакомпании продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, которыми "могут воспользоваться все, кто считает для себя необходимым покинуть Израиль".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/putin-1901783553.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

палестина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина