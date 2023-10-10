Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля
Посол Викторов: говорить об эвакуации россиян из Израиля преждевременно
© AP Photo / Oded BaliltyИзраиль
© AP Photo / Oded Balilty
Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Говорить об эвакуации российских граждан с территории Израиля преждевременно, но если возникнут какие-то сложности, Россия готова помогать, заявил во вторник российской посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев Live".
"Говорить об эвакуации с территории абсолютно преждевременно <...> Любые граждане, которые сейчас находятся на территории Израиля, в состоянии приобрести билет и уехать на родину. Если возникнут какие-то сложности, мы готовы помогать. Пока вывозить никого не собираемся, но имеем в виду", - сказал Викторов.
Он добавил, что на сегодняшний день осуществляются "около 15 прямых рейсов из международного аэропорта Тель-Авива в разные российские города".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.