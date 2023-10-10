https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901870423.html

Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля

Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля - РИА Новости, 10.10.2023

Посол оценил вероятность эвакуации россиян из Израиля

Говорить об эвакуации российских граждан с территории Израиля преждевременно, но если возникнут какие-то сложности, Россия готова помогать, заявил во вторник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:29

2023-10-10T20:29

2023-10-10T20:46

израиль

россия

в мире

палестина

анатолий викторов

сергей лавров

хамас

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Говорить об эвакуации российских граждан с территории Израиля преждевременно, но если возникнут какие-то сложности, Россия готова помогать, заявил во вторник российской посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев Live"."Говорить об эвакуации с территории абсолютно преждевременно <...> Любые граждане, которые сейчас находятся на территории Израиля, в состоянии приобрести билет и уехать на родину. Если возникнут какие-то сложности, мы готовы помогать. Пока вывозить никого не собираемся, но имеем в виду", - сказал Викторов.Он добавил, что на сегодняшний день осуществляются "около 15 прямых рейсов из международного аэропорта Тель-Авива в разные российские города".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, в мире, палестина, анатолий викторов, сергей лавров, хамас, оон, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году