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Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
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09:42 10.10.2023 (обновлено: 13:29 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/erdogan-1901665320.html
Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля, пишут СМИ
Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:42
2023-10-10T13:29
в мире
израиль
палестина
турция
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
хамас
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению, пишет газета Hürriyet. &quot;Эрдоган вчера уже вмешался в процесс. Он — лидер, который может встречаться с представителями обеих стран&quot;, — указало издание, напомнив, что президент Турции накануне провел телефонные переговоры с лидерами Палестины и Израиля.При этом газета подчеркнула, что сейчас невозможно остановить боевые действия или добиться прекращения огня."Стороны еще не достигли стадии прекращения огня. В случае если эта стадия будет достигнута, Турция может вмешаться, поскольку она является страной, способной вести переговоры с обеими сторонами. В любом случае, если речь идет о такой миссии, подход Анкары, рекомендующий сторонам сдержанность, был принят для того, чтобы сыграть ту роль, которую от нее ожидают", — отмечает издание. Как рассказал ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, Турция через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, в том числе организовать встречу лидеров этих стран. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) взяли в плен и перевезли в сектор Газа более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось было только первое из них. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/erdogan-1901328476.html
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в мире, израиль, палестина, турция, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Турция, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля, пишут СМИ

Hürriyet: Эрдоган вмешался в урегулирование палестино-израильского обострения

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению, пишет газета Hürriyet.
«

"Эрдоган вчера уже вмешался в процесс. Он — лидер, который может встречаться с представителями обеих стран", — указало издание, напомнив, что президент Турции накануне провел телефонные переговоры с лидерами Палестины и Израиля.

При этом газета подчеркнула, что сейчас невозможно остановить боевые действия или добиться прекращения огня.
"Стороны еще не достигли стадии прекращения огня. В случае если эта стадия будет достигнута, Турция может вмешаться, поскольку она является страной, способной вести переговоры с обеими сторонами. В любом случае, если речь идет о такой миссии, подход Анкары, рекомендующий сторонам сдержанность, был принят для того, чтобы сыграть ту роль, которую от нее ожидают", — отмечает издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле
8 октября, 17:16
Как рассказал ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, Турция через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, в том числе организовать встречу лидеров этих стран.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) взяли в плен и перевезли в сектор Газа более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось было только первое из них. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности
7 октября, 12:48
 
В миреИзраильПалестинаТурцияБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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