https://ria.ru/20231010/ekonomiya-1901675936.html

Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов

Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.10.2023

Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов

Экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна, они обеспечены ресурсами в следующем году, заявил... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:38

2023-10-10T10:38

2023-10-10T10:38

специальная военная операция на украине

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826858752_0:169:3026:1871_1920x0_80_0_0_d228fb3963d32161c9d7190e054cf80d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна, они обеспечены ресурсами в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Военные расходы возрастут, они составят более 10 триллионов рублей, если в целом по номинальному объему. Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, антон силуанов