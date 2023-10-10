https://ria.ru/20231010/ekonomiya-1901675936.html
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.10.2023
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна, они обеспечены ресурсами в следующем году, заявил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:38
2023-10-10T10:38
2023-10-10T10:38
специальная военная операция на украине
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна, они обеспечены ресурсами в следующем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Военные расходы возрастут, они составят более 10 триллионов рублей, если в целом по номинальному объему. Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, антон силуанов
Специальная военная операция на Украине, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Антон Силуанов
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Силуанов: военные задачи СВО обеспечены ресурсами, экономия невозможна