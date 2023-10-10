Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков
Рябков: у России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию ДВЗЯИ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы отбалансировать статус по договору по примеру США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан. К сожалению, признаков того, что США пойдут по этому пути, не видно. Соответственно, у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию", - сказал Рябков журналистам в Госдуме по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.
Ранее во вторник Шхагошев заявил, что механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ будет выработан в течение недели.
Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.