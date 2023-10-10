https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901738359.html

Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков

Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков - РИА Новости, 10.10.2023

Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков

У России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы отбалансировать статус по... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:53

2023-10-10T12:53

2023-10-10T12:53

сергей рябков

россия

сша

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы отбалансировать статус по договору по примеру США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан. К сожалению, признаков того, что США пойдут по этому пути, не видно. Соответственно, у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию", - сказал Рябков журналистам в Госдуме по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым. Ранее во вторник Шхагошев заявил, что механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ будет выработан в течение недели. Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html

россия

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, россия, сша, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)