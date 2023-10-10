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Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков - РИА Новости, 10.10.2023
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12:53 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901738359.html
Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков
Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков - РИА Новости, 10.10.2023
Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков
У России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы отбалансировать статус по... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:53
2023-10-10T12:53
сергей рябков
россия
сша
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы отбалансировать статус по договору по примеру США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан. К сожалению, признаков того, что США пойдут по этому пути, не видно. Соответственно, у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию", - сказал Рябков журналистам в Госдуме по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым. Ранее во вторник Шхагошев заявил, что механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ будет выработан в течение недели. Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html
россия
сша
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сергей рябков, россия, сша, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
Сергей Рябков, Россия, США, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
Россия вынуждена отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Рябков

Рябков: у России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию ДВЗЯИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы отбалансировать статус по договору по примеру США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан. К сожалению, признаков того, что США пойдут по этому пути, не видно. Соответственно, у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию", - сказал Рябков журналистам в Госдуме по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.
Ранее во вторник Шхагошев заявил, что механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ будет выработан в течение недели.
Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Вчера, 16:54
 
Сергей РябковРоссияСШАДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
 
 
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