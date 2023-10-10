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Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат - РИА Новости, 10.10.2023
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12:40 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901732506.html
Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат
Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат - РИА Новости, 10.10.2023
Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат
Механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет выработан в течение недели, заявил член комитета по безопасности РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:40
2023-10-10T12:40
россия
сша
китай
владимир путин
дмитрий песков
адальби шхагошев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет выработан в течение недели, заявил член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев. Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. "В течение недели депутатами будет выработан механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ", - сообщил Шхагошев журналистам в ГД. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы. В понедельник исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации договора, и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html
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россия, сша, китай, владимир путин, дмитрий песков, адальби шхагошев, госдума рф, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, В мире
Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат

Депутат Шхагошев: механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают в течение недели

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет выработан в течение недели, заявил член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев.
Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Вчера, 16:54
"В течение недели депутатами будет выработан механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ", - сообщил Шхагошев журналистам в ГД.
По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы.
В понедельник исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации договора, и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Рябков рассказал о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ
11:57
 
РоссияСШАКитайВладимир ПутинДмитрий ПесковАдальби ШхагошевГосдума РФВ мире
 
 
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