https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901732506.html

Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат

Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат - РИА Новости, 10.10.2023

Механизм возможного отзыва ДВЗЯИ выработают за неделю, заявил депутат

Механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет выработан в течение недели, заявил член комитета по безопасности РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:40

2023-10-10T12:40

2023-10-10T12:40

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китай

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет выработан в течение недели, заявил член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев. Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. "В течение недели депутатами будет выработан механизм отзыва ратификации ДВЗЯИ", - сообщил Шхагошев журналистам в ГД. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы. В понедельник исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации договора, и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html

https://ria.ru/20231010/ryabkov-1901709049.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, владимир путин, дмитрий песков, адальби шхагошев, госдума рф, в мире