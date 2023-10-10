https://ria.ru/20231010/donetsk-1901657518.html

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 10.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска ночью и утром во вторник обстреляли ряд районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:44

2023-10-10T08:44

2023-10-10T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью и утром во вторник обстреляли ряд районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30– населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…, 00.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. По данным ведомства, в 01.50 и 6.45 по Петровскому и Киевскому районам Донецка было выпущено еще пять таких же снарядов, в 7.40 поселок Гольмовский под Горловкой подвергся обстрелу четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231010/oruzhie-1901639038.html

https://ria.ru/20231009/zernokhranilischa-1901601349.html

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, гольмовский, донецкая народная республика, нато, сцкк