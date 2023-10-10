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Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России

Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России - РИА Новости, 10.10.2023

Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России

США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:08

2023-10-10T23:08

2023-10-10T23:08

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже", - сказал Салливан журналистам. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Администрация якобы рассматривает возможность единовременного запроса помощи, которой хватит до президентских выборов, как писали СМИ, в конгресс может поступить проект о выделении 100 млрд долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231010/sily-1901885038.html

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в мире, украина, джейк салливан, нато, сергей лавров, россия, сша, кевин маккарти