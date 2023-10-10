Рейтинг@Mail.ru
Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/dominirovanie-1901887180.html
Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России
Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России - РИА Новости, 10.10.2023
Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России
США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:08
2023-10-10T23:08
в мире
украина
джейк салливан
нато
сергей лавров
россия
сша
кевин маккарти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c9dec3e1bd125bb5c53ee66004ac40ff.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже", - сказал Салливан журналистам. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Администрация якобы рассматривает возможность единовременного запроса помощи, которой хватит до президентских выборов, как писали СМИ, в конгресс может поступить проект о выделении 100 млрд долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231010/sily-1901885038.html
https://ria.ru/20231010/fokus-1901772786.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a3983d414087416565d3fb0f120e641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джейк салливан, нато, сергей лавров, россия, сша, кевин маккарти
В мире, Украина, Джейк Салливан, НАТО, Сергей Лавров, Россия, США, Кевин Маккарти
Салливан: США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование России

Салливан: США выгоднее поддерживать Украине, чем допустить доминирование России

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже", - сказал Салливан журналистам.
Здание Белого в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
Вчера, 22:39
По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Администрация якобы рассматривает возможность единовременного запроса помощи, которой хватит до президентских выборов, как писали СМИ, в конгресс может поступить проект о выделении 100 млрд долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Палестинцы на подбитом израильском танке на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эксперты: палестино-израильский конфликт может сместить фокус США с Украины
Вчера, 14:27
 
В миреУкраинаДжейк СалливанНАТОСергей ЛавровРоссияСШАКевин Маккарти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала