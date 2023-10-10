https://ria.ru/20231010/diplomatiya-1901760846.html

Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом

Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом - РИА Новости, 10.10.2023

Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом

Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:00

2023-10-10T14:00

2023-10-10T14:07

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израиль

ближневосточный квартет

оон

бразилия

сергей вершинин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы считаем, что ООН, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта", - сказал Вершинин журналистам.Он отметил, что работа "ближневосточного квартета", " была заблокирована американцами в последние годы"."Мы обращаем внимание, что произошедшая сегодня вспышка напряжённости на Ближнем Востоке, драматическое развитие событий в регионе, во многом является результатом того, что США пытались монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его какими-то сделками", - пояснил Вершинин."Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20231009/boi-1901628964.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, израиль, ближневосточный квартет, оон, бразилия, сергей вершинин