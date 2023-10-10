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Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом - РИА Новости, 10.10.2023
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14:00 10.10.2023 (обновлено: 14:07 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/diplomatiya-1901760846.html
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом - РИА Новости, 10.10.2023
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом
Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:00
2023-10-10T14:07
в мире
россия
сша
израиль
ближневосточный квартет
оон
бразилия
сергей вершинин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы считаем, что ООН, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта", - сказал Вершинин журналистам.Он отметил, что работа "ближневосточного квартета", " была заблокирована американцами в последние годы"."Мы обращаем внимание, что произошедшая сегодня вспышка напряжённости на Ближнем Востоке, драматическое развитие событий в регионе, во многом является результатом того, что США пытались монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его какими-то сделками", - пояснил Вершинин."Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20231009/boi-1901628964.html
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в мире, россия, сша, израиль, ближневосточный квартет, оон, бразилия, сергей вершинин
В мире, Россия, США, Израиль, Ближневосточный квартет, ООН, Бразилия, Сергей Вершинин
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом

Вершинин: к консультациям в формате ближневосточного квартета не готовы США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы считаем, что ООН, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта", - сказал Вершинин журналистам.
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Он отметил, что работа "ближневосточного квартета", " была заблокирована американцами в последние годы".
«
"Мы обращаем внимание, что произошедшая сегодня вспышка напряжённости на Ближнем Востоке, драматическое развитие событий в регионе, во многом является результатом того, что США пытались монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его какими-то сделками", - пояснил Вершинин.
"Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия", - заключил замминистра.
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В миреРоссияСШАИзраильБлижневосточный квартетООНБразилияСергей Вершинин
 
 
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