https://ria.ru/20231010/diplomatiya-1901760846.html
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом - РИА Новости, 10.10.2023
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом
Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:00
2023-10-10T14:00
2023-10-10T14:07
в мире
россия
сша
израиль
ближневосточный квартет
оон
бразилия
сергей вершинин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы считаем, что ООН, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта", - сказал Вершинин журналистам.Он отметил, что работа "ближневосточного квартета", " была заблокирована американцами в последние годы"."Мы обращаем внимание, что произошедшая сегодня вспышка напряжённости на Ближнем Востоке, драматическое развитие событий в регионе, во многом является результатом того, что США пытались монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его какими-то сделками", - пояснил Вершинин."Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20231009/boi-1901628964.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, израиль, ближневосточный квартет, оон, бразилия, сергей вершинин
В мире, Россия, США, Израиль, Ближневосточный квартет, ООН, Бразилия, Сергей Вершинин
Замглавы МИД: Россия готова к консультациям с ближневосточным квартетом
Вершинин: к консультациям в формате ближневосточного квартета не готовы США
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия готова к консультациям в формате "ближневосточного квартета", но считает, что к ним не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы считаем, что ООН
, генсекретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящий момент является Бразилия
, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта", - сказал Вершинин журналистам.
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Он отметил, что работа "ближневосточного квартета", " была заблокирована американцами в последние годы".
«
"Мы обращаем внимание, что произошедшая сегодня вспышка напряжённости на Ближнем Востоке, драматическое развитие событий в регионе, во многом является результатом того, что США пытались монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его какими-то сделками", - пояснил Вершинин.
"Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия", - заключил замминистра.
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