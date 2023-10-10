Рейтинг@Mail.ru
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/deyatelnost-1901701219.html
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России"
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России"
Власть и бизнес обсудят точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:42
2023-10-10T11:42
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
форум "сделано в россии"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825342012_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_159d9c53c63f24e030486fc5af6879eb.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власть и бизнес обсудят точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)"Точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности - главная тема пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России", в которой примут участие ведущие российские производители и представители федерального правительства", - говорится в сообщении.Пленарная сессия состоится 19 октября в 14.00 мск.Интересы бизнеса и приоритеты во внешней политике страны должны быть синхронизированы и содействовать комплексному выходу российских компаний на внешние рынки, говорится в сообщении.Участники дискуссии обсудят тему будущего экспорта со стороны рынков, выстраивания цепочек спроса и предложения, а также поиска новых рынков и снижения уровня хаоса, вызванного политикой торговых ограничений.Также на сессии ответят на вопросы о том, что Россия предлагает миру, что Россия покупает, как архитектурно и инфраструктурно обеспечить связанность партнеров по всему миру, защитив как отечественный бизнес, так и зарубежных клиентов от угроз.На сессии будет представлено исследование консалтинговой компании "Яков и партнеры" базирующееся на опросе компаний, которое будет запускать диалог с экспортерами в рамках главной пленарной сессии.Модератором сессии выступит Ирада Зейналова, журналист, автор и ведущая программы "Итоги недели", телеканал НТВ.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
https://ria.ru/20231009/forum-1901443941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825342012_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5529c46d3182a3d30b67ceb000e9d22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", россия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум "Сделано в России", Россия

Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власть и бизнес обсудят точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)
"Точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности - главная тема пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России", в которой примут участие ведущие российские производители и представители федерального правительства", - говорится в сообщении.
Пленарная сессия состоится 19 октября в 14.00 мск.
Интересы бизнеса и приоритеты во внешней политике страны должны быть синхронизированы и содействовать комплексному выходу российских компаний на внешние рынки, говорится в сообщении.
Участники дискуссии обсудят тему будущего экспорта со стороны рынков, выстраивания цепочек спроса и предложения, а также поиска новых рынков и снижения уровня хаоса, вызванного политикой торговых ограничений.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
На форуме "Сделано в России" расскажут о сертификации продукции за рубежом
Вчера, 11:08
Также на сессии ответят на вопросы о том, что Россия предлагает миру, что Россия покупает, как архитектурно и инфраструктурно обеспечить связанность партнеров по всему миру, защитив как отечественный бизнес, так и зарубежных клиентов от угроз.
На сессии будет представлено исследование консалтинговой компании "Яков и партнеры" базирующееся на опросе компаний, которое будет запускать диалог с экспортерами в рамках главной пленарной сессии.
Модератором сессии выступит Ирада Зейналова, журналист, автор и ведущая программы "Итоги недели", телеканал НТВ.
Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).
Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Форум "Сделано в России"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала