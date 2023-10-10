https://ria.ru/20231010/deyatelnost-1901701219.html

Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России"

Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023

Внешнеэкономическую деятельность обсудят на форуме "Сделано в России"

Власть и бизнес обсудят точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:42

2023-10-10T11:42

2023-10-10T11:42

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власть и бизнес обсудят точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)"Точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности - главная тема пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России", в которой примут участие ведущие российские производители и представители федерального правительства", - говорится в сообщении.Пленарная сессия состоится 19 октября в 14.00 мск.Интересы бизнеса и приоритеты во внешней политике страны должны быть синхронизированы и содействовать комплексному выходу российских компаний на внешние рынки, говорится в сообщении.Участники дискуссии обсудят тему будущего экспорта со стороны рынков, выстраивания цепочек спроса и предложения, а также поиска новых рынков и снижения уровня хаоса, вызванного политикой торговых ограничений.Также на сессии ответят на вопросы о том, что Россия предлагает миру, что Россия покупает, как архитектурно и инфраструктурно обеспечить связанность партнеров по всему миру, защитив как отечественный бизнес, так и зарубежных клиентов от угроз.На сессии будет представлено исследование консалтинговой компании "Яков и партнеры" базирующееся на опросе компаний, которое будет запускать диалог с экспортерами в рамках главной пленарной сессии.Модератором сессии выступит Ирада Зейналова, журналист, автор и ведущая программы "Итоги недели", телеканал НТВ.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20231009/forum-1901443941.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", россия