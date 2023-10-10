https://ria.ru/20231010/cheki-1901023293.html

ОФД билайн обрабатывает около одного миллиарда чеков ежемесячно

ОФД билайн обрабатывает около одного миллиарда чеков ежемесячно - РИА Новости, 10.10.2023

ОФД билайн обрабатывает около одного миллиарда чеков ежемесячно

Оператор фискальных данных (ОФД) билайн помогает крупнейшему российскому ритейлеру X5 Group обрабатывать почти один миллиард чеков ежемесячно, корректно... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:57

2023-10-10T11:57

2023-10-10T11:57

вымпелком

билайн

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Оператор фискальных данных (ОФД) билайн помогает крупнейшему российскому ритейлеру X5 Group обрабатывать почти один миллиард чеков ежемесячно, корректно начислять баллы лояльности для 72,5 миллиона пользователей и автоматизировать расчеты с арендодателями помещений для тысяч магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщает пресс-служба оператора.ОФД билайн — это сервис обработки, хранения и передачи фискальных данных. Он позволяет автоматически отправлять электронные чеки покупателям, а также проверять подлинность кассовых документов. Сегодня к ОФД билайн подключено более 100 тысяч касс, через которые ежедневно проходят примерно 25 миллионов чеков. Сервисом пользуются не только сторонние компании, но и сам билайн, пояснили в пресс-службе.Одним из первых клиентов ОФД билайн в 2018 году стал крупнейший российский ритейлер X5 Group. "Наши объемы требовали особого уровня сервиса и обслуживания. Изначально нам приходилось задействовать несколько операторов фискальных данных одновременно. Но это было неудобно, и мы продолжали искать централизованное решение. Поскольку X5 давно сотрудничал с билайном по разным проектам, мы решили обратиться к команде ОФД билайн", — приводятся в сообщении слова директора по технологическому развитию бизнеса X5 Group Ивана Мельника.Чтобы обеспечить максимальную безопасность обработки, передачи и хранения кассовых данных, билайн бизнес разместил решение для X5 Group в закрытом контуре на базе собственной инфраструктуры. Все задействованные серверы работают в зашифрованном режиме в соответствии с требованиями лицензии ФСБ, а связь между сервисом ОФД билайн и кассами ритейлера поддерживается через выделенный канал связи между центром обработки данных (ЦОД) билайн и ЦОД X5 Group, пояснили в пресс-службе.Также была разработана расширенная система учета пользователей, благодаря которой в режиме реального времени служба информационной безопасности X5 Group может отслеживать все входы и действия внутри сервиса ОФД."Для X5 Group мы создали сервис, в котором информация хранится, как в сейфе, и при этом он остаётся максимально удобным для пользователей. Сотрудники используют для входа в личный кабинет ОФД билайн корпоративные учётные записи и давно считают сервис своим, внутренним, — цитирует пресс-служба руководителя сервиса ОФД билайн, ПАО "ВымпелКом" Алексея Панкова.Помимо интеграции сервиса ОФД с программой лояльности Х5 Group, платформа в автоматизированном режиме сверяет данные ОФД билайн с информацией в учетных системах ритейлера, которая помогает моментально выявить возможные расхождения.Другая сфера, где ОФД билайн помогает повышать эффективность бизнес-процессов X5 Group, — расчеты с арендодателями. После пандемии на рынке коммерческой недвижимости распространился новый подход к определению стоимости аренды — в зависимости от оборота торговых точек, а не площади занимаемого помещение, отмечается в сообщении."Просто дать доступ к личному кабинету в сервисе ОФД неправильно, поскольку кассовые чеки содержат не только информацию о товарах, ценах, скидка, но иногда и данные, по которым можно идентифицировать покупателей. Поэтому команда ОФД билайн разработала по нашему запросу специальный личный кабинет для арендодателей. Сотрудники X5 Group выбирают по ИНН собственника помещения и настраивают, какие агрегированные данные он увидит. Таким образом, арендодатель получает достоверные данные именно в том объёме, который необходим для расчёта стоимости аренды помещения торговой точки", — пояснил Мельник.По данным пресс-службы, рост объема данных, проходящих через кассовые аппараты, — один из основных вызовов, которые фискальные сервисы решают вместе с рынком ритейла. Сегодня ОФД билайн передает не только данные о покупках в Федеральную налоговую службу, но и информацию в систему "Честный Знак", которая отслеживает производство и продажу молочных продуктов, питьевой воды, парфюмерии и других товаров. В одном чеке в среднем пять маркированных позиций, и по мере распространения маркировки на новые категории объем передачи данных продолжает расти."ОФД билайн — полностью российская разработка, которая скоро будет внесена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Благодаря интересным бизнес-задачам, которые ставят перед нами крупнейшие клиенты, как X5 Group, сервис постоянно развивается и растет вместе с рынком. Например, до конца 2023 года мы планируем сделать бесшовную интеграцию ОФД и Облачных касс для интернет-торговли, служб доставки и вендинга. Клиенты смогут заходить в личный кабинет и пользоваться одновременно двумя сервисами", — отметил исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом" Максим Зайков, слова которого привели в пресс-службе.Оператор фискальных данных билайн (18+)ㅤРеклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUmpWS75dY

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)