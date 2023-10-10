https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html

"Супероружие": СМИ рассказали о российской ракете "Судного дня"

"Супероружие": СМИ рассказали о российской ракете "Судного дня" - РИА Новости, 10.10.2023

"Супероружие": СМИ рассказали о российской ракете "Судного дня"

Россия продемонстрировала свою военную мощь всему миру, представив межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник", сообщает Asia Times. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:37

2023-10-10T14:37

2023-10-10T14:37

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия продемонстрировала свою военную мощь всему миру, представив межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник", сообщает Asia Times."Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой, официально известную как "Буревестник" и упоминаемую в отчетах (зарубежных. – Прим. ред.) как "Летающий Чернобыль", это супероружие "Судного дня", – отмечено в публикации.Данная ракета вместе с другим "супероружием" дает России более широкий спектр вариантов ответного удара, если США решат устроить внезапную военно-морскую и воздушную атаку, добавил автор статьи. Кроме того, "Буревестник", наряду с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", гиперзвуковыми ракетами "Авангард", "Кинжал" и "Циркон", а также ядерной торпедой "Посейдон", разрабатывался для преодоления американских оборонительных систем.Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой."Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html

https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html

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россия, сша, владимир путин