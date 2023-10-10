"Супероружие": СМИ рассказали о российской ракете "Судного дня"
AT: ракета "Буревестник" разработана для преодоления американской обороны
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия продемонстрировала свою военную мощь всему миру, представив межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник", сообщает Asia Times.
"Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой, официально известную как "Буревестник" и упоминаемую в отчетах (зарубежных. – Прим. ред.) как "Летающий Чернобыль", это супероружие "Судного дня", – отмечено в публикации.
Данная ракета вместе с другим "супероружием" дает России более широкий спектр вариантов ответного удара, если США решат устроить внезапную военно-морскую и воздушную атаку, добавил автор статьи. Кроме того, "Буревестник", наряду с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", гиперзвуковыми ракетами "Авангард", "Кинжал" и "Циркон", а также ядерной торпедой "Посейдон", разрабатывался для преодоления американских оборонительных систем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой.
"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.