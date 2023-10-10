https://ria.ru/20231010/bolgariya-1901819340.html

В Болгарии задержали троих россиян

В Болгарии задержали троих россиян - РИА Новости, 10.10.2023

В Болгарии задержали троих россиян

Троих россиян задержали в Болгарии по обвинению в экспорте товаров двойного назначения, пишет издание "24 часа" со ссылкой на секретаря МВД Живко Коцева. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:52

2023-10-10T16:52

2023-10-10T18:15

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Троих россиян задержали в Болгарии по обвинению в экспорте товаров двойного назначения, пишет издание "24 часа" со ссылкой на секретаря МВД Живко Коцева.По его словам, всего в стране по этому делу проходят 12 человек, из них пятеро — иностранцы. Всем им, включая троих россиян, уже предъявили обвинения.Как сообщило Болгарское национальное радио, еще двое иностранцев — это белорус и албанец.В свою очередь, глава Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что поставки шли через различные компании. Одна из них базировалась в Пловдиве, где изделия переупаковывали, затем перевозили в Софию, а оттуда на самолете якобы отправляли в Россию. По словам Тончева, среди товаров были оптические прицелы, бинокли и авиационные радиостанции. Их общая стоимость составляет более четырех миллионов левов (2,2 миллиона долларов).Евросоюз 19 июня ввел одиннадцатый пакет санкций против Москвы. Основным его "новшеством" стала возможность ограничивать экспорт "чувствительных" товаров и технологий двойного назначения в третьи страны, которые впоследствии якобы переправляют их в Россию.

https://ria.ru/20230921/britaniya-1897830511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, в мире, россия