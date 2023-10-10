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В Болгарии задержали троих россиян - РИА Новости, 10.10.2023
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16:52 10.10.2023 (обновлено: 18:15 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/bolgariya-1901819340.html
В Болгарии задержали троих россиян
В Болгарии задержали троих россиян - РИА Новости, 10.10.2023
В Болгарии задержали троих россиян
Троих россиян задержали в Болгарии по обвинению в экспорте товаров двойного назначения, пишет издание "24 часа" со ссылкой на секретаря МВД Живко Коцева. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:52
2023-10-10T18:15
болгария
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россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Троих россиян задержали в Болгарии по обвинению в экспорте товаров двойного назначения, пишет издание "24 часа" со ссылкой на секретаря МВД Живко Коцева.По его словам, всего в стране по этому делу проходят 12 человек, из них пятеро — иностранцы. Всем им, включая троих россиян, уже предъявили обвинения.Как сообщило Болгарское национальное радио, еще двое иностранцев — это белорус и албанец.В свою очередь, глава Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что поставки шли через различные компании. Одна из них базировалась в Пловдиве, где изделия переупаковывали, затем перевозили в Софию, а оттуда на самолете якобы отправляли в Россию. По словам Тончева, среди товаров были оптические прицелы, бинокли и авиационные радиостанции. Их общая стоимость составляет более четырех миллионов левов (2,2 миллиона долларов).Евросоюз 19 июня ввел одиннадцатый пакет санкций против Москвы. Основным его "новшеством" стала возможность ограничивать экспорт "чувствительных" товаров и технологий двойного назначения в третьи страны, которые впоследствии якобы переправляют их в Россию.
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болгария, в мире, россия
Болгария, В мире, Россия
В Болгарии задержали троих россиян

МВД Болгарии сообщило о задержании троих россиян

© iStock.com / Veni vidi...shootПолицейский фургон с отсеком для перевозки задержанных на улице в Болгарии
Полицейский фургон с отсеком для перевозки задержанных на улице в Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© iStock.com / Veni vidi...shoot
Полицейский фургон с отсеком для перевозки задержанных на улице в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Троих россиян задержали в Болгарии по обвинению в экспорте товаров двойного назначения, пишет издание "24 часа" со ссылкой на секретаря МВД Живко Коцева.
По его словам, всего в стране по этому делу проходят 12 человек, из них пятеро — иностранцы. Всем им, включая троих россиян, уже предъявили обвинения.
Как сообщило Болгарское национальное радио, еще двое иностранцев — это белорус и албанец.
В свою очередь, глава Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что поставки шли через различные компании. Одна из них базировалась в Пловдиве, где изделия переупаковывали, затем перевозили в Софию, а оттуда на самолете якобы отправляли в Россию. По словам Тончева, среди товаров были оптические прицелы, бинокли и авиационные радиостанции. Их общая стоимость составляет более четырех миллионов левов (2,2 миллиона долларов).
Евросоюз 19 июня ввел одиннадцатый пакет санкций против Москвы. Основным его "новшеством" стала возможность ограничивать экспорт "чувствительных" товаров и технологий двойного назначения в третьи страны, которые впоследствии якобы переправляют их в Россию.
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