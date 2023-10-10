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Умер раздавший все свое состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини
Умер раздавший все свое состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини - РИА Новости, 10.10.2023
Умер раздавший все свое состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини
Миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет, сообщил созданный им благотворительный фонд Atlantic... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:29
2023-10-10T23:29
2023-10-10T23:29
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет, сообщил созданный им благотворительный фонд Atlantic Philanthropies.Уточняется, что он скончался в понедельник в Сан-Франциско. Причина его смерти не названа.Фини родился в 1931 году в городе Элизабет в штате Нью-Джерси. Бизнесмен основал глобальную сеть магазинов Duty Free, торгующих спиртными напитками, парфюмерией, ювелирными изделиями и другими товарами для туристов в аэропортах и вокзалах.Фини еще при жизни создал группу фондов, чтобы пожертвовать практически все свои деньги — восемь миллиардов долларов — на благотворительность. Он оставил себе всего два миллиона для безбедной старости.
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в мире, сан-франциско, нью-джерси, сша, world duty free s.p.a
В мире, Сан-Франциско, Нью-Джерси, США, World Duty Free S.p.A
Умер раздавший все свое состояние сооснователь Duty Free Чарльз Фини
В США умер раздавший все свое состояние сооснователь Duty Free