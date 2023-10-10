Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк поддержал бизнес СКФО на 6,5 млрд рублей с начала года - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/biznes-1901851407.html
МСП Банк поддержал бизнес СКФО на 6,5 млрд рублей с начала года
МСП Банк поддержал бизнес СКФО на 6,5 млрд рублей с начала года - РИА Новости, 10.10.2023
МСП Банк поддержал бизнес СКФО на 6,5 млрд рублей с начала года
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за три квартала 2023 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:42
2023-10-10T18:42
корпорация мсп
мсп банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за три квартала 2023 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на сумму около 6,5 миллиардов рублей, что почти в четыре раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба банка. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Республика Ингушетия (более 2 миллиардов рублей), Чеченская Республика (более 1,1 миллиарда рублей), Республика Дагестан (около 500 миллионов рублей). "Малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития СКФО. Мы хорошо знаем потребности бизнеса в регионе и разрабатываем финансовые продукты на основе запроса от самих предпринимателей. Сейчас наибольшим спросом пользуются программы господдержки, в рамках которых доступны кредиты по льготным ставкам", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении. В мае 2023 года специально для предпринимателей СКФО на платформе МСП.РФ был запущен центр поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК). Преимущество сервиса заключается в том, что заявка на получение кредита формируется уже с поручительством Корпорации МСП. Также система автоматически подбирает программы господдержки и формирует предложение МСП Банка с льготной ставкой. МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231003/servis-1900150078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f91841dbfdfa1088659b0c13239ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, мсп банк
Корпорация МСП, МСП Банк

МСП Банк поддержал бизнес СКФО на 6,5 млрд рублей с начала года

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за три квартала 2023 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на сумму около 6,5 миллиардов рублей, что почти в четыре раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба банка.
Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Республика Ингушетия (более 2 миллиардов рублей), Чеченская Республика (более 1,1 миллиарда рублей), Республика Дагестан (около 500 миллионов рублей).
"Малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития СКФО. Мы хорошо знаем потребности бизнеса в регионе и разрабатываем финансовые продукты на основе запроса от самих предпринимателей. Сейчас наибольшим спросом пользуются программы господдержки, в рамках которых доступны кредиты по льготным ставкам", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
В мае 2023 года специально для предпринимателей СКФО на платформе МСП.РФ был запущен центр поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК). Преимущество сервиса заключается в том, что заявка на получение кредита формируется уже с поручительством Корпорации МСП. Также система автоматически подбирает программы господдержки и формирует предложение МСП Банка с льготной ставкой.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Скриншот страницы сервиса База знаний предпринимателя Цифровой платформы МСП.РФ
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"
3 октября, 12:58
 
Корпорация МСПМСП Банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала