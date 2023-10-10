МСП Банк поддержал бизнес СКФО на 6,5 млрд рублей с начала года
© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за три квартала 2023 года оказал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на сумму около 6,5 миллиардов рублей, что почти в четыре раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба банка.
Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Республика Ингушетия (более 2 миллиардов рублей), Чеченская Республика (более 1,1 миллиарда рублей), Республика Дагестан (около 500 миллионов рублей).
"Малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития СКФО. Мы хорошо знаем потребности бизнеса в регионе и разрабатываем финансовые продукты на основе запроса от самих предпринимателей. Сейчас наибольшим спросом пользуются программы господдержки, в рамках которых доступны кредиты по льготным ставкам", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
В мае 2023 года специально для предпринимателей СКФО на платформе МСП.РФ был запущен центр поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК). Преимущество сервиса заключается в том, что заявка на получение кредита формируется уже с поручительством Корпорации МСП. Также система автоматически подбирает программы господдержки и формирует предложение МСП Банка с льготной ставкой.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.