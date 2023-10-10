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Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
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22:15 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/bayden-1901882861.html
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:15
2023-10-10T22:15
в мире
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля. По словам Байдена, его администрация была в контакте с конгрессом на протяжении всего палестино-израильского конфликта. Он отметил, что запросит конгресс "принять срочные меры для финансирования потребностей наших важнейших партнеров в области национальной безопасности ".
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израиль
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в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю

Байден намерен обсудить с конгрессом вопрос выделения средств для помощи Израилю

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля.
По словам Байдена, его администрация была в контакте с конгрессом на протяжении всего палестино-израильского конфликта.
Он отметил, что запросит конгресс "принять срочные меры для финансирования потребностей наших важнейших партнеров в области национальной безопасности ".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Байден пообещал обеспечить Израиль необходимыми средствами защиты от атак
Вчера, 21:40
 
В миреИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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