https://ria.ru/20231010/bayden-1901882861.html
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:15
2023-10-10T22:15
2023-10-10T22:15
в мире
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля. По словам Байдена, его администрация была в контакте с конгрессом на протяжении всего палестино-израильского конфликта. Он отметил, что запросит конгресс "принять срочные меры для финансирования потребностей наших важнейших партнеров в области национальной безопасности ".
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901879586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю
Байден намерен обсудить с конгрессом вопрос выделения средств для помощи Израилю