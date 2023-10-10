https://ria.ru/20231010/bayden-1901882861.html

Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю

Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023

Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:15

2023-10-10T22:15

2023-10-10T22:15

в мире

израиль

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом выделение средств на нужды Израиля. По словам Байдена, его администрация была в контакте с конгрессом на протяжении всего палестино-израильского конфликта. Он отметил, что запросит конгресс "принять срочные меры для финансирования потребностей наших важнейших партнеров в области национальной безопасности ".

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901879586.html

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году