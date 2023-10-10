https://ria.ru/20231010/bankrotstvo-1901679571.html
Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом
Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом - РИА Новости, 10.10.2023
Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом
Находящаяся в подмосковном Талдоме компания "Стивали" просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:01
2023-10-10T11:01
2023-10-10T11:34
происшествия
россия
талдом
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Находящаяся в подмосковном Талдоме компания "Стивали" просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, следует из опубликованных материалов суда. Заявление приняли к производству еще в июне, но до сих пор не рассмотрели, так как должник обжаловал возбуждение дела о банкротстве. Апелляцию компании "Ральф Рингер" заслушают 18 октября. В карточке дела о банкротстве нет информации о сумме задолженности обувной компании перед заявителем. Но известно, что у АО "Ральф Рингер" был долг перед ООО "Стивали" с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды помещений от 10 июня 2019 года. В деле о взыскании этого долга стороны заключили мировое соглашение, которое суд утвердил 31 октября 2022 года. По условиям мировой, АО "Ральф Рингер" должно было погасить долг до 3 ноября прошлого года. В августе основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказал, что находится под подпиской о невыезде — его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и эта статья УК предусматривает лишение свободы до пяти лет. По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 миллионов рублей. Как заявлял Бережной, срок давности по делу истек в марте 2023 года, но он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным. Ralf Ringer — крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.
https://ria.ru/20230807/meditsina-1888601542.html
https://ria.ru/20231003/bankrotstvo-1900297205.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, талдом, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Талдом, Московская область (Подмосковье)
Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом
Подмосковная компания банкротит производителя и продавца обуви Ralf Ringer
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Находящаяся в подмосковном Талдоме компания "Стивали" просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, следует из опубликованных материалов
суда.
Заявление приняли к производству еще в июне, но до сих пор не рассмотрели, так как должник обжаловал возбуждение дела о банкротстве. Апелляцию компании "Ральф Рингер" заслушают 18 октября.
В карточке дела о банкротстве нет информации о сумме задолженности обувной компании перед заявителем. Но известно, что у АО "Ральф Рингер" был долг перед ООО "Стивали" с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды помещений от 10 июня 2019 года. В деле о взыскании этого долга стороны заключили мировое соглашение, которое суд утвердил 31 октября 2022 года. По условиям мировой, АО "Ральф Рингер" должно было погасить долг до 3 ноября прошлого года.
В августе основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказал, что находится под подпиской о невыезде — его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и эта статья УК предусматривает лишение свободы до пяти лет.
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По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 миллионов рублей. Как заявлял Бережной, срок давности по делу истек в марте 2023 года, но он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.
Ralf Ringer — крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России
, имеет четыре фабрики внутри страны.
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