https://ria.ru/20231010/bankrotstvo-1901679571.html

Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом

Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом - РИА Новости, 10.10.2023

Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом

Находящаяся в подмосковном Талдоме компания "Стивали" просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:01

2023-10-10T11:01

2023-10-10T11:34

происшествия

россия

талдом

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Находящаяся в подмосковном Талдоме компания "Стивали" просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, следует из опубликованных материалов суда. Заявление приняли к производству еще в июне, но до сих пор не рассмотрели, так как должник обжаловал возбуждение дела о банкротстве. Апелляцию компании "Ральф Рингер" заслушают 18 октября. В карточке дела о банкротстве нет информации о сумме задолженности обувной компании перед заявителем. Но известно, что у АО "Ральф Рингер" был долг перед ООО "Стивали" с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды помещений от 10 июня 2019 года. В деле о взыскании этого долга стороны заключили мировое соглашение, которое суд утвердил 31 октября 2022 года. По условиям мировой, АО "Ральф Рингер" должно было погасить долг до 3 ноября прошлого года. В августе основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказал, что находится под подпиской о невыезде — его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и эта статья УК предусматривает лишение свободы до пяти лет. По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 миллионов рублей. Как заявлял Бережной, срок давности по делу истек в марте 2023 года, но он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным. Ralf Ringer — крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.

https://ria.ru/20230807/meditsina-1888601542.html

https://ria.ru/20231003/bankrotstvo-1900297205.html

россия

талдом

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, талдом, московская область (подмосковье)