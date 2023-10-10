https://ria.ru/20231010/banknoty-1901718931.html
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 10.10.2023
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей
Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:18
2023-10-10T12:18
2023-10-10T12:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора. "Шестнадцатого октября в 12.00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230717/kupyury-1884660541.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей
ЦБ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей