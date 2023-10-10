Рейтинг@Mail.ru
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/banknoty-1901718931.html
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 10.10.2023
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей
Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:18
2023-10-10T12:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901715063_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_5abad66bcee94bb067e03a6022f25507.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора. "Шестнадцатого октября в 12.00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230717/kupyury-1884660541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901715063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_593ce7fb2f9e02da723afb69b4f03ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ представит обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей

ЦБ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроизводство денежных купюр на фабрике АО "Гознак" в Москве
Производство денежных купюр на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Производство денежных купюр на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, говорится в сообщении регулятора.
"Шестнадцатого октября в 12.00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей", - сказано в сообщении.
Купюры номиналом в пять и десять рублей - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве
17 июля, 14:39
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала