https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901823489.html
В Финляндии нашли место повреждения газопровода Balticconnector
В Финляндии нашли место повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 10.10.2023
В Финляндии нашли место повреждения газопровода Balticconnector
Газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии, заявил на коротком пресс-брифинге в парламенте страны премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:02
2023-10-10T17:02
2023-10-10T18:18
в мире
финляндия
эстония
финский залив
петтери орпо
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нато
balticconnector
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии, заявил на коротком пресс-брифинге в парламенте страны премьер-министр Петтери Орпо. "Пограничная и Береговая охрана обнаружили место утечки. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Финляндии. Финские власти начали расследование", — отметил он.Орпо также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. По его словам, скорее всего, это повреждение находится в экономической зоне Эстонии.Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Об этом же заявил и президент страны Саули Ниинистё."Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна", — указал политик, слова которого приводит его канцелярия.Финляндия проинформировала ЕС и НАТО о ситуации. По словам политиков, энергобезопасности страны ничего не угрожает. В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что ночью перекрыл подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, которое может означать наличие течи. На следующей день в компании заявили, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют магистраль с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html
https://ria.ru/20231010/gazoprovod-1901811918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, эстония, финский залив, петтери орпо, евросоюз, нато, balticconnector
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив, Петтери Орпо, Евросоюз, НАТО, Balticconnector
В Финляндии нашли место повреждения газопровода Balticconnector
Премьер Орпо: Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии, заявил на коротком пресс-брифинге в парламенте страны премьер-министр Петтери Орпо.
«
"Пограничная и Береговая охрана обнаружили место утечки. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Финляндии. Финские власти начали расследование", — отметил он.
Орпо также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. По его словам, скорее всего, это повреждение находится в экономической зоне Эстонии.
Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Об этом же заявил и президент страны Саули Ниинистё.
НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте
«
"Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна", — указал политик, слова которого приводит его канцелярия.
Финляндия проинформировала ЕС
и НАТО
о ситуации. По словам политиков, энергобезопасности страны ничего не угрожает.
В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что ночью перекрыл подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, которое может означать наличие течи. На следующей день в компании заявили, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений.
Balticconnector — газопровод по дну Финского залива
длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют магистраль с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
Швеция готова помочь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода