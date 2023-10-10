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Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы - РИА Новости, 10.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:59 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/avtomobili-1901821790.html
Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы
Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы - РИА Новости, 10.10.2023
Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы
Подмосковные больницы и поликлиники за 2023 год получили 22 новых автомобиля неотложной медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:59
2023-10-10T16:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подмосковные больницы и поликлиники за 2023 год получили 22 новых автомобиля неотложной медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причем нет только скорых, но и неотложек. В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы Подмосковья, до конца года в сфере здравоохранения региона планируется капитально отремонтировать 25 объектов, еще в 74 завершат текущий ремонт. В планах на следующий год – привести в порядок 122 учреждения.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подмосковные больницы и поликлиники за 2023 год получили 22 новых автомобиля неотложной медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причем нет только скорых, но и неотложек. В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам главы Подмосковья, до конца года в сфере здравоохранения региона планируется капитально отремонтировать 25 объектов, еще в 74 завершат текущий ремонт. В планах на следующий год – привести в порядок 122 учреждения.
Конкурс профессионального мастерства для водителей скорой помощи пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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