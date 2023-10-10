https://ria.ru/20231010/avtomobili-1901821790.html

Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы

Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы - РИА Новости, 10.10.2023

Двадцать два автомобиля неотложки поступили в Подмосковные больницы

Подмосковные больницы и поликлиники за 2023 год получили 22 новых автомобиля неотложной медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:59

2023-10-10T16:59

2023-10-10T16:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подмосковные больницы и поликлиники за 2023 год получили 22 новых автомобиля неотложной медицинской помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причем нет только скорых, но и неотложек. В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы Подмосковья, до конца года в сфере здравоохранения региона планируется капитально отремонтировать 25 объектов, еще в 74 завершат текущий ремонт. В планах на следующий год – привести в порядок 122 учреждения.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев