https://ria.ru/20231010/avianosets-1901870192.html

СМИ: США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля

СМИ: США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля

США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет во вторник газета Wall... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:27

2023-10-10T20:27

2023-10-10T20:35

в мире

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство обороны сша

палестина

биньямин нетаньяху

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.Согласно ее данным, речь идет о корабле "Дуайт Эйзенхауэр" и сопровождающих его судах, чье прибытие на Ближний Восток было запланировано еще несколько месяцев назад. По данными источников, ожидается, что авианосец сможет оказаться в этом регионе примерно через две недели.Помимо этого, первый отправленный США авианосец - "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли - должны прибыть в акваторию Израиля уже во вторник. Как заявляют источники издания, в Пентагоне пока официально не решили, сменит ли один авианосец другой или же оба останутся дежурить вблизи израильского побережья.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html

https://ria.ru/20231010/potryaseniya-1901847621.html

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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас