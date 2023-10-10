СМИ: США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля
WSJ: США оценивают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля
© AP Photo / Petr David JosekАмериканский авианосец Дуайт Эйзенхауэр
© AP Photo / Petr David Josek
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне.
Согласно ее данным, речь идет о корабле "Дуайт Эйзенхауэр" и сопровождающих его судах, чье прибытие на Ближний Восток было запланировано еще несколько месяцев назад. По данными источников, ожидается, что авианосец сможет оказаться в этом регионе примерно через две недели.
Помимо этого, первый отправленный США авианосец - "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли - должны прибыть в акваторию Израиля уже во вторник. Как заявляют источники издания, в Пентагоне пока официально не решили, сменит ли один авианосец другой или же оба останутся дежурить вблизи израильского побережья.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.