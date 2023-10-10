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Байден назвал число американцев, погибших в Израиле с начала обострения - РИА Новости, 10.10.2023
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21:56 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/amerikantsy-1901880915.html
Байден назвал число американцев, погибших в Израиле с начала обострения
Байден назвал число американцев, погибших в Израиле с начала обострения - РИА Новости, 10.10.2023
Байден назвал число американцев, погибших в Израиле с начала обострения
Президент США Джо Байден заявил, что не менее 14 американцев погибли в Израиле с начала обострения. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:56
2023-10-10T21:56
в мире
израиль
сша
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не менее 14 американцев погибли в Израиле с начала обострения. "Это акт абсолютного зла. Более 1 тысячи гражданских забиты, не просто убиты, а забиты в Израиле. Среди них не менее 14 американцев убиты", - заявил Байден журналистам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 830 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/popytki-1901880388.html
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в мире, израиль, сша, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Джо Байден, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден назвал число американцев, погибших в Израиле с начала обострения

Байден: не менее 14 американцев погибли в Израиле с начала обострения

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВоенные в Сдероте
Военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Военные в Сдероте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не менее 14 американцев погибли в Израиле с начала обострения.
«
"Это акт абсолютного зла. Более 1 тысячи гражданских забиты, не просто убиты, а забиты в Израиле. Среди них не менее 14 американцев убиты", - заявил Байден журналистам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Байден предостерег страны от попыток воспользоваться обострением в Израиле
Вчера, 21:48
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 830 человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма"
Вчера, 21:34
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
МУС заявил, что имеет мандат на рассмотрение дел по конфликту в Израиле
Вчера, 21:45
 
В миреИзраильСШАПалестинаСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНДжо БайденХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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