https://ria.ru/20231009/zhuravel-1901459329.html
Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном
Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном - РИА Новости, 09.10.2023
Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном
Начало процесса по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля перенесли на 13 октября ввиду неявки в суд обеих сторон, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:59
2023-10-09T11:59
2023-10-09T11:59
грозный
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Начало процесса по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля перенесли на 13 октября ввиду неявки в суд обеих сторон, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного. Сегодня в суд не был доставлен находящийся в СИЗО Журавель, также не явились потерпевшие. Как отметил судья, он не обладает информацией, почему так произошло. В связи с этим "государственное обвинение предлагает на данной стадии объявить перерыв", добавил он. "Мы объявляем перерыв до 13 октября 2023 года", - озвучил судья. На судебное заседание приехали родители Журавеля. Интересы подсудимого представляет адвокат Юлия Антонова, она отказалась от общения с журналистами. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231006/kadyrov-1901077211.html
https://ria.ru/20230926/sobchak-1898642969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, чеченская республика (чечня), общество
Грозный, Чеченская республика (Чечня), Общество
Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном
Сжегшего Коран Никиту Журавеля не доставили в суд в Грозном, процесс отложили
ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Начало процесса по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля перенесли на 13 октября ввиду неявки в суд обеих сторон, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного.
Сегодня в суд не был доставлен находящийся в СИЗО Журавель, также не явились потерпевшие. Как отметил судья, он не обладает информацией, почему так произошло. В связи с этим "государственное обвинение предлагает на данной стадии объявить перерыв", добавил он.
"Мы объявляем перерыв до 13 октября 2023 года", - озвучил судья.
На судебное заседание приехали родители Журавеля. Интересы подсудимого представляет адвокат Юлия Антонова, она отказалась от общения с журналистами.
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК
, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова
Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.
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