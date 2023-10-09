https://ria.ru/20231009/zhuravel-1901459329.html

Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном

Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном - РИА Новости, 09.10.2023

Сжегшего Коран Журавеля не доставили в суд в Грозном

Начало процесса по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля перенесли на 13 октября ввиду неявки в суд обеих сторон, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:59

2023-10-09T11:59

2023-10-09T11:59

грозный

чеченская республика (чечня)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1e479627929f996a5e8e857975922bba.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Начало процесса по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля перенесли на 13 октября ввиду неявки в суд обеих сторон, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного. Сегодня в суд не был доставлен находящийся в СИЗО Журавель, также не явились потерпевшие. Как отметил судья, он не обладает информацией, почему так произошло. В связи с этим "государственное обвинение предлагает на данной стадии объявить перерыв", добавил он. "Мы объявляем перерыв до 13 октября 2023 года", - озвучил судья. На судебное заседание приехали родители Журавеля. Интересы подсудимого представляет адвокат Юлия Антонова, она отказалась от общения с журналистами. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231006/kadyrov-1901077211.html

https://ria.ru/20230926/sobchak-1898642969.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

грозный, чеченская республика (чечня), общество