https://ria.ru/20231009/zhukov-1901380734.html

Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!"

Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!" - РИА Новости, 09.10.2023

Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!"

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" смерть экс-клавишника коллектива Владимира Капырина. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T01:55

2023-10-09T01:55

2023-10-09T01:55

шоубиз

москва

сергей жуков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901305815_0:82:604:422_1920x0_80_0_0_148be340e95365e42eebc4f5f8faf80f.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" смерть экс-клавишника коллектива Владимира Капырина.По его словам, вся семья и друзья Капырина пребывают в шоке от случившегося с близким человеком, при этом ответственность за общение с отцом погибшего музыкант пообещал взять на себя."Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям", — добавил он.Тело Капырина с пробитой головой нашли в квартире в Москве, сообщил ранее РИА Новости его отец Дмитрий Капырин. В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти Капырина стала сердечная недостаточность. При этом у погибшего не было телесных повреждений, в частности, пробитой головы.Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян, отметив, что музыкант не работал в группе с 2019 года.

https://ria.ru/20231008/matvienko-1901283381.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей жуков