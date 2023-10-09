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Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!"
Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!" - РИА Новости, 09.10.2023
Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!"
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" смерть экс-клавишника коллектива Владимира Капырина. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:55
2023-10-09T01:55
2023-10-09T01:55
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сергей жуков
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" смерть экс-клавишника коллектива Владимира Капырина.По его словам, вся семья и друзья Капырина пребывают в шоке от случившегося с близким человеком, при этом ответственность за общение с отцом погибшего музыкант пообещал взять на себя."Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям", — добавил он.Тело Капырина с пробитой головой нашли в квартире в Москве, сообщил ранее РИА Новости его отец Дмитрий Капырин. В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти Капырина стала сердечная недостаточность. При этом у погибшего не было телесных повреждений, в частности, пробитой головы.Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян, отметив, что музыкант не работал в группе с 2019 года.
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москва, сергей жуков
Шоубиз, Москва, Сергей Жуков
Сергей Жуков отреагировал на смерть экс-участника "Руки вверх!"
Жуков заявил, что коллектив "Руки вверх!" подавлен из-за смерти Капырина
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом
" смерть экс-клавишника коллектива Владимира Капырина.
По его словам, вся семья и друзья Капырина пребывают в шоке от случившегося с близким человеком, при этом ответственность за общение с отцом погибшего музыкант пообещал взять на себя.
"Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям", — добавил он.
Тело Капырина с пробитой головой нашли в квартире в Москве
, сообщил ранее РИА Новости его отец Дмитрий Капырин. В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти Капырина стала сердечная недостаточность. При этом у погибшего не было телесных повреждений, в частности, пробитой головы.
Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян, отметив, что музыкант не работал в группе с 2019 года.
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