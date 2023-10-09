https://ria.ru/20231009/zavod-1901628805.html
В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске подписали СПИК
В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске подписали СПИК - РИА Новости, 09.10.2023
В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске подписали СПИК
В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске Калужской области состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:40
2023-10-09T22:40
2023-10-09T22:40
калужская область
экономика
обнинск
калужская область
сочи
владислав шапша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛУГА, 9 окт – РИА Новости. В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске Калужской области состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по разработке и внедрению технологии производства в соответствии с европейскими правилами производства и контроля качества лекарственных средств GMP, сообщает правительство Калужской области. Событие состоялось в понедельник на площадке VIII ежегодного форума "Биотехмед" в Сочи. "Состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по разработке и внедрению технологии производства радиофармацевтических лекарственных препаратов в соответствии с европейскими правилами производства и контроля качества лекарственных средств GMP (надлежащая производственная практика – ред.)", - говорится в сообщении. Контракт подписан между АО "Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова" (ГК "Росатом"), Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Калужской области и администрацией города Обнинск. "Под эгидой "Росатома" в Обнинске строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Через два года он начнёт выпускать продукцию для диагностики и терапии широкого спектра онкозаболеваний, в том числе, неоперабельных метастатических форм рака", - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. "СПИК 2.0 – это подтверждение нашего плодотворного сотрудничества с "Росатомом". Объем инвестиций - более 12 миллиардов рублей", - подчеркнул он. По словам главы региона, в рамках данного СПИКа компания сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество.
https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html
https://ria.ru/20230918/farmatsiya-1896970237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, обнинск, калужская область, сочи, владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Экономика, Обнинск, Калужская область, Сочи, Владислав Шапша, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске подписали СПИК
В рамках строительства завода радиофармпрепаратов в Обнинске подписали СПИК 2.0