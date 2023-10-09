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В Польше предложили перестроить заграждение на границе с Белоруссией
В Польше предложили перестроить заграждение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.10.2023
В Польше предложили перестроить заграждение на границе с Белоруссией
Польская оппозиция предлагает усилить уже возведенное заграждение на границе с Белоруссией, заявил генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:52
2023-10-09T13:52
2023-10-09T13:52
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ВАРШАВА, 9 окт - РИА Новости. Польская оппозиция предлагает усилить уже возведенное заграждение на границе с Белоруссией, заявил генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии республики "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский. Ранее Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. "Надо снова подготовить это заграждение, усилить его лучшими телеинформационными системами. Проблема этого заграждения состоит в том, что оно слишком низкое, неглубоко вкопано в землю и недостаточно оборудовано телеинформационными системами", - сказал Кервиньский в эфире радиостанции MF FM, отметив, что он "не является противником заграждения на границе и не является противником поддержания безопасности на границе". Говоря о том, что польская оппозиция в свое время голосовала в парламенте против строительства заграждения, политик заявил, это был скепсис по отношению к действиям правящей партии. "Мы говорили о том, что если правительство "Права и справедливости" будет строить заграждение, то никакого заграждения не построят. Они построили не заграждение, а лишь забор", - сказал Кервиньский.
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
В Польше предложили перестроить заграждение на границе с Белоруссией
Польская оппозиция предложила усилить заграждение на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 9 окт - РИА Новости. Польская оппозиция предлагает усилить уже возведенное заграждение на границе с Белоруссией, заявил генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии республики "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский.
Ранее Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
"Надо снова подготовить это заграждение, усилить его лучшими телеинформационными системами. Проблема этого заграждения состоит в том, что оно слишком низкое, неглубоко вкопано в землю и недостаточно оборудовано телеинформационными системами", - сказал Кервиньский в эфире радиостанции MF FM, отметив, что он "не является противником заграждения на границе и не является противником поддержания безопасности на границе".
Говоря о том, что польская оппозиция в свое время голосовала в парламенте против строительства заграждения, политик заявил, это был скепсис по отношению к действиям правящей партии.
"Мы говорили о том, что если правительство "Права и справедливости
" будет строить заграждение, то никакого заграждения не построят. Они построили не заграждение, а лишь забор", - сказал Кервиньский.
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