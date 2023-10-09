https://ria.ru/20231009/yarmarka-1901578104.html
Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье
Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье
В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:18
2023-10-09T18:18
2023-10-09T18:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "В эти выходные состоялось 44 ярмарки в 25 городских округах региона. В основном они были тематическими – посвящены Дню работника сельского хозяйства и Дню учителя. Наибольшее количество прошло в Щелково, Луховицах, Пушкинском и Одинцовском городских округах", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Как отметили в пресс-службе, не покидая пределы своих муниципалитетов, жители Московской области смогли приобрести натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и прочие товары локальных производителей. Суммарно в октябре на территории региона будет организовано около 200 ярмарок. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуются данные.
https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В эти выходные состоялось 44 ярмарки в 25 городских округах региона. В основном они были тематическими – посвящены Дню работника сельского хозяйства и Дню учителя. Наибольшее количество прошло в Щелково
, Луховицах
, Пушкинском и Одинцовском городских округах", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов
.
Как отметили в пресс-службе, не покидая пределы своих муниципалитетов, жители Московской области смогли приобрести натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и прочие товары локальных производителей.
Суммарно в октябре на территории региона будет организовано около 200 ярмарок.
С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуются данные.
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