https://ria.ru/20231009/yarmarka-1901578104.html

Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье

Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023

Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье

В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:18

2023-10-09T18:18

2023-10-09T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "В эти выходные состоялось 44 ярмарки в 25 городских округах региона. В основном они были тематическими – посвящены Дню работника сельского хозяйства и Дню учителя. Наибольшее количество прошло в Щелково, Луховицах, Пушкинском и Одинцовском городских округах", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Как отметили в пресс-службе, не покидая пределы своих муниципалитетов, жители Московской области смогли приобрести натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и прочие товары локальных производителей. Суммарно в октябре на территории региона будет организовано около 200 ярмарок. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуются данные.

https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898922945.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов