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Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:18 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/yarmarka-1901578104.html
Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье
Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье
В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:18
2023-10-09T18:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "В эти выходные состоялось 44 ярмарки в 25 городских округах региона. В основном они были тематическими – посвящены Дню работника сельского хозяйства и Дню учителя. Наибольшее количество прошло в Щелково, Луховицах, Пушкинском и Одинцовском городских округах", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Как отметили в пресс-службе, не покидая пределы своих муниципалитетов, жители Московской области смогли приобрести натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и прочие товары локальных производителей. Суммарно в октябре на территории региона будет организовано около 200 ярмарок. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуются данные.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Более 40 ярмарок провели в выходные в Подмосковье

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродажа фруктов на продуктовой ярмарке
Продажа фруктов на продуктовой ярмарке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошли 45 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В эти выходные состоялось 44 ярмарки в 25 городских округах региона. В основном они были тематическими – посвящены Дню работника сельского хозяйства и Дню учителя. Наибольшее количество прошло в Щелково, Луховицах, Пушкинском и Одинцовском городских округах", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Как отметили в пресс-службе, не покидая пределы своих муниципалитетов, жители Московской области смогли приобрести натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и прочие товары локальных производителей.
Суммарно в октябре на территории региона будет организовано около 200 ярмарок.
С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуются данные.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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