Японский депутат может подать в суд, если его накажут за поездку в Россию
Депутат Судзуки может подать в суд, если его накажут за поездку в Россию
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Депутат Мунэо Судзуки, которому грозит исключение из Партии обновления Японии за визит в Россию и высказанные в ходе поездки взгляды, может обратиться в суд, если его подвергнут наказанию за его высказывания, об этом он сказал на пресс-конференции в Саппоро. Его слова приводит телеканал NHK.
"Задержка заявки (об отъезде – ред.) – это факт, и я не буду протестовать против взысканий от партии… Но правильно ли, если партия подвергает взысканию за мои высказывания или за мое мнение как депутата?… Один из способов – подать в суд. Я буду советоваться с адвокатом", - приводит слова депутата телеканал.
Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посетил с визитом Россию, вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября.
Однако проблемой стало не только это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Визит Судзуки в Россию был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. Партия обновления Японии, к которой он принадлежит, рассматривает вопрос о его исключении из своих рядов. Окончательное решение будет принято 10 октября. Во время пребывания в России он провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.