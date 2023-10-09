https://ria.ru/20231009/yaponiya-1901447347.html

Японский депутат может подать в суд, если его накажут за поездку в Россию

Японский депутат может подать в суд, если его накажут за поездку в Россию - РИА Новости, 09.10.2023

Японский депутат может подать в суд, если его накажут за поездку в Россию

Депутат Мунэо Судзуки, которому грозит исключение из Партии обновления Японии за визит в Россию и высказанные в ходе поездки взгляды, может обратиться в суд,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:20

2023-10-09T11:20

2023-10-09T11:20

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мунэо судзуки

андрей руденко

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ТОКИО, 9 окт – РИА Новости. Депутат Мунэо Судзуки, которому грозит исключение из Партии обновления Японии за визит в Россию и высказанные в ходе поездки взгляды, может обратиться в суд, если его подвергнут наказанию за его высказывания, об этом он сказал на пресс-конференции в Саппоро. Его слова приводит телеканал NHK."Задержка заявки (об отъезде – ред.) – это факт, и я не буду протестовать против взысканий от партии… Но правильно ли, если партия подвергает взысканию за мои высказывания или за мое мнение как депутата?… Один из способов – подать в суд. Я буду советоваться с адвокатом", - приводит слова депутата телеканал. Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посетил с визитом Россию, вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября. Однако проблемой стало не только это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Визит Судзуки в Россию был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. Партия обновления Японии, к которой он принадлежит, рассматривает вопрос о его исключении из своих рядов. Окончательное решение будет принято 10 октября. Во время пребывания в России он провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html

https://ria.ru/20221120/kritika-1832825645.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, украина, синдзо абэ, мунэо судзуки, андрей руденко