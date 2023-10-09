Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:59 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/vstrecha-1901541630.html
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино - РИА Новости, 09.10.2023
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино
После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:59
2023-10-09T15:59
культура
новости культуры
россия
ольга любимова
владимир путин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901495493_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4821938c846bfd7a2e51ed2a733c9903.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Были страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше. На данный момент осуществляется показ в 5550 кинотеатрах, а из них мы создали еще отдельную государственную сеть", - заявила министр. Также Любимова подчеркнула, что вопреки опасениям за судьбу российского кино после ухода американских студий, зрители продемонстрировали возросший интерес к отечественным кинопроектам: с 2020 года, когда на отечественные фильмы ходило 42,5 миллиона зрителей, к 2023 году посещаемость увеличилась до 87 миллионов человек. "Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой", - подчеркнула министр. Она отметила, что кинотеатры – невероятно важное пространство в муниципалитетах "в рамках национального проекта – 200 залов в год". По ее словам, к 2024 году планируется открыть почти полторы тысячи кинозалов.
https://ria.ru/20230827/kino-1892499772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901495493_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_28e0566875aa0ac73bde11bbbf573c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, ольга любимова, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино

Путин провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Были страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше. На данный момент осуществляется показ в 5550 кинотеатрах, а из них мы создали еще отдельную государственную сеть", - заявила министр.
Также Любимова подчеркнула, что вопреки опасениям за судьбу российского кино после ухода американских студий, зрители продемонстрировали возросший интерес к отечественным кинопроектам: с 2020 года, когда на отечественные фильмы ходило 42,5 миллиона зрителей, к 2023 году посещаемость увеличилась до 87 миллионов человек.
"Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой", - подчеркнула министр.
Она отметила, что кинотеатры – невероятно важное пространство в муниципалитетах "в рамках национального проекта – 200 залов в год". По ее словам, к 2024 году планируется открыть почти полторы тысячи кинозалов.
Девушка смотрит фильм в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Любимова рассказала о значении Дня российского кино
27 августа, 11:37
 
КультураНовости культурыРоссияОльга ЛюбимоваВладимир ПутинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала