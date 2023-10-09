https://ria.ru/20231009/vstrecha-1901541630.html

Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино

Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино - РИА Новости, 09.10.2023

Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино

После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:59

2023-10-09T15:59

2023-10-09T15:59

культура

новости культуры

россия

ольга любимова

владимир путин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Были страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше. На данный момент осуществляется показ в 5550 кинотеатрах, а из них мы создали еще отдельную государственную сеть", - заявила министр. Также Любимова подчеркнула, что вопреки опасениям за судьбу российского кино после ухода американских студий, зрители продемонстрировали возросший интерес к отечественным кинопроектам: с 2020 года, когда на отечественные фильмы ходило 42,5 миллиона зрителей, к 2023 году посещаемость увеличилась до 87 миллионов человек. "Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой", - подчеркнула министр. Она отметила, что кинотеатры – невероятно важное пространство в муниципалитетах "в рамках национального проекта – 200 залов в год". По ее словам, к 2024 году планируется открыть почти полторы тысячи кинозалов.

https://ria.ru/20230827/kino-1892499772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, ольга любимова, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)