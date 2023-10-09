https://ria.ru/20231009/vstrecha-1901541630.html
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино - РИА Новости, 09.10.2023
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино
После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:59
2023-10-09T15:59
2023-10-09T15:59
культура
новости культуры
россия
ольга любимова
владимир путин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Были страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше. На данный момент осуществляется показ в 5550 кинотеатрах, а из них мы создали еще отдельную государственную сеть", - заявила министр. Также Любимова подчеркнула, что вопреки опасениям за судьбу российского кино после ухода американских студий, зрители продемонстрировали возросший интерес к отечественным кинопроектам: с 2020 года, когда на отечественные фильмы ходило 42,5 миллиона зрителей, к 2023 году посещаемость увеличилась до 87 миллионов человек. "Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой", - подчеркнула министр. Она отметила, что кинотеатры – невероятно важное пространство в муниципалитетах "в рамках национального проекта – 200 залов в год". По ее словам, к 2024 году планируется открыть почти полторы тысячи кинозалов.
https://ria.ru/20230827/kino-1892499772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, ольга любимова, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Любимова рассказала Путину об интересе россиян к отечественному кино
Путин провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. После ухода американских студий с российского кинорынка интерес к отечественным фильмам вырос, а количество кинотеатров в стране увеличилось, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Были страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше. На данный момент осуществляется показ в 5550 кинотеатрах, а из них мы создали еще отдельную государственную сеть", - заявила министр.
Также Любимова подчеркнула, что вопреки опасениям за судьбу российского кино после ухода американских студий, зрители продемонстрировали возросший интерес к отечественным кинопроектам: с 2020 года, когда на отечественные фильмы ходило 42,5 миллиона зрителей, к 2023 году посещаемость увеличилась до 87 миллионов человек.
"Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой", - подчеркнула министр.
Она отметила, что кинотеатры – невероятно важное пространство в муниципалитетах "в рамках национального проекта – 200 залов в год". По ее словам, к 2024 году планируется открыть почти полторы тысячи кинозалов.
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