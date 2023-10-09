https://ria.ru/20231009/vodosnabzhenie-1901558989.html

Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке

Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке - РИА Новости, 09.10.2023

Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке

Сотрудники коммунальных служб завершили капитальный ремонт системы водоснабжения в городе Кувандыке, проект реализован с использованием средств Фонда... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:03

2023-10-09T17:03

2023-10-09T17:03

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

кувандык

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835346733_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_40f41d05892d4af180288dbe34c21dbe.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб завершили капитальный ремонт системы водоснабжения в городе Кувандыке, проект реализован с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Отремонтированы напорные водопроводы Сакмарского водозабора, который является основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города. Он введен в эксплуатацию в 1960 году, износ основных участков составлял более 75%. Это было причиной многочисленных утечек, частых аварийных отключений водоснабжения, низкой энергоэффективности. Возникали дополнительные затраты на восстановление дорожной инфраструктуры и благоустройство после ликвидации аварий. "Продолжаем направлять средства Фонда национального благосостояния на улучшение качества жизни оренбуржцев. В 2023 году реализуем проекты в сфере ЖКХ в нескольких городах. Провели капитальный ремонт системы водоснабжения в Кувандыкском городском округе. Продолжаем реконструкцию 32,4 километра сетей водоснабжения и теплоснабжения в Оренбурге, капитальный ремонт 5,1 километра сетей в Новотроицке", - сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также подходит к концу обновление котельной в Бузулуке. В результате качество коммунальных услуг улучшится почти для 600 тысяч жителей региона. "Всего по итогам двухлетней программы, рассчитанной на 2022-2023 годы, в Оренбургской области будет реализовано 24 проекта на сумму более двух миллиардов рублей", - подчеркнул Паслер. В пресс-службе отметили, что в ходе капремонта в Кувандыке заменено 11,3 километра напорного водопровода первой и второй очередей Сакмарского водозабора и хозяйственно-питьевого водопровода холодного водоснабжения, установлены отключающие задвижки, пожарные гидранты. Улучшилось качество водоснабжения более 16 тысяч жителей Кувандыка, что составляет порядка 70% населения города.

https://ria.ru/20230921/zavod-1897871500.html

оренбургская область

кувандык

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, кувандык, жкх