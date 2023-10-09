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Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке - РИА Новости, 09.10.2023
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Оренбургская область
 
17:03 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/vodosnabzhenie-1901558989.html
Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке
Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке - РИА Новости, 09.10.2023
Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке
Сотрудники коммунальных служб завершили капитальный ремонт системы водоснабжения в городе Кувандыке, проект реализован с использованием средств Фонда... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:03
2023-10-09T17:03
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
кувандык
жкх
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб завершили капитальный ремонт системы водоснабжения в городе Кувандыке, проект реализован с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Отремонтированы напорные водопроводы Сакмарского водозабора, который является основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города. Он введен в эксплуатацию в 1960 году, износ основных участков составлял более 75%. Это было причиной многочисленных утечек, частых аварийных отключений водоснабжения, низкой энергоэффективности. Возникали дополнительные затраты на восстановление дорожной инфраструктуры и благоустройство после ликвидации аварий. "Продолжаем направлять средства Фонда национального благосостояния на улучшение качества жизни оренбуржцев. В 2023 году реализуем проекты в сфере ЖКХ в нескольких городах. Провели капитальный ремонт системы водоснабжения в Кувандыкском городском округе. Продолжаем реконструкцию 32,4 километра сетей водоснабжения и теплоснабжения в Оренбурге, капитальный ремонт 5,1 километра сетей в Новотроицке", - сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также подходит к концу обновление котельной в Бузулуке. В результате качество коммунальных услуг улучшится почти для 600 тысяч жителей региона. "Всего по итогам двухлетней программы, рассчитанной на 2022-2023 годы, в Оренбургской области будет реализовано 24 проекта на сумму более двух миллиардов рублей", - подчеркнул Паслер. В пресс-службе отметили, что в ходе капремонта в Кувандыке заменено 11,3 километра напорного водопровода первой и второй очередей Сакмарского водозабора и хозяйственно-питьевого водопровода холодного водоснабжения, установлены отключающие задвижки, пожарные гидранты. Улучшилось качество водоснабжения более 16 тысяч жителей Кувандыка, что составляет порядка 70% населения города.
https://ria.ru/20230921/zavod-1897871500.html
оренбургская область
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оренбургская область, денис паслер, кувандык, жкх
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Кувандык, ЖКХ

Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСчетчик воды
Счетчик воды - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб завершили капитальный ремонт системы водоснабжения в городе Кувандыке, проект реализован с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Отремонтированы напорные водопроводы Сакмарского водозабора, который является основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города.
Он введен в эксплуатацию в 1960 году, износ основных участков составлял более 75%. Это было причиной многочисленных утечек, частых аварийных отключений водоснабжения, низкой энергоэффективности. Возникали дополнительные затраты на восстановление дорожной инфраструктуры и благоустройство после ликвидации аварий.
"Продолжаем направлять средства Фонда национального благосостояния на улучшение качества жизни оренбуржцев. В 2023 году реализуем проекты в сфере ЖКХ в нескольких городах. Провели капитальный ремонт системы водоснабжения в Кувандыкском городском округе. Продолжаем реконструкцию 32,4 километра сетей водоснабжения и теплоснабжения в Оренбурге, капитальный ремонт 5,1 километра сетей в Новотроицке", - сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
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Он добавил, что также подходит к концу обновление котельной в Бузулуке. В результате качество коммунальных услуг улучшится почти для 600 тысяч жителей региона.
"Всего по итогам двухлетней программы, рассчитанной на 2022-2023 годы, в Оренбургской области будет реализовано 24 проекта на сумму более двух миллиардов рублей", - подчеркнул Паслер.
В пресс-службе отметили, что в ходе капремонта в Кувандыке заменено 11,3 километра напорного водопровода первой и второй очередей Сакмарского водозабора и хозяйственно-питьевого водопровода холодного водоснабжения, установлены отключающие задвижки, пожарные гидранты. Улучшилось качество водоснабжения более 16 тысяч жителей Кувандыка, что составляет порядка 70% населения города.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерКувандыкЖКХ
 
 
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