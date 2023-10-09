https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901444673.html
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа
Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:09
2023-10-09T11:09
2023-10-09T12:00
происшествия
внуково (аэропорт)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник. В понедельник утром во Внуково произошли технические неполадки в системе обработки багажа. Багаж принимался и выдавался через негабарит.
https://ria.ru/20230805/bagazh-1888326667.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_9dbc97598d10c989f4e5c6c910fe5906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, внуково (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа, аэропорт работает штатно
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.
В понедельник утром во Внуково произошли технические неполадки в системе обработки багажа. Багаж принимался и выдавался через негабарит.
Страховщики рассказали, как избежать неприятностей с багажом