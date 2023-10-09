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Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023
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Туризм
 
11:09 09.10.2023 (обновлено: 12:00 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901444673.html
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа
Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:09
2023-10-09T12:00
происшествия
внуково (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник. В понедельник утром во Внуково произошли технические неполадки в системе обработки багажа. Багаж принимался и выдавался через негабарит.
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происшествия, внуково (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа

Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа, аэропорт работает штатно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.
В понедельник утром во Внуково произошли технические неполадки в системе обработки багажа. Багаж принимался и выдавался через негабарит.
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