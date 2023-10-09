https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901444673.html

Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа

Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023

Во Внуково устранили сбой системы обработки багажа

Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:09

2023-10-09T11:09

2023-10-09T12:00

происшествия

внуково (аэропорт)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа, который произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково устранен, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник. В понедельник утром во Внуково произошли технические неполадки в системе обработки багажа. Багаж принимался и выдавался через негабарит.

https://ria.ru/20230805/bagazh-1888326667.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, внуково (аэропорт), новости - туризм