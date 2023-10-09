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Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023
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Туризм
 
10:12 09.10.2023 (обновлено: 10:33 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901429338.html
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа
Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:12
2023-10-09T10:33
происшествия
внуково (аэропорт)
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается\выдается через негабарит", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник. Собеседник агентства уточнил, что в данный момент предпринимаются все меры для устранения неисправности.
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происшествия, внуково (аэропорт), московская область (подмосковье), новости - туризм
Происшествия, Внуково (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа

Во Внуково зафиксировали неполадки в системе обработки багажа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается\выдается через негабарит", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.
Собеседник агентства уточнил, что в данный момент предпринимаются все меры для устранения неисправности.
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