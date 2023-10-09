https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901429338.html
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа
Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:12
2023-10-09T10:12
2023-10-09T10:33
происшествия
внуково (аэропорт)
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается\выдается через негабарит", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник. Собеседник агентства уточнил, что в данный момент предпринимаются все меры для устранения неисправности.
https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, внуково (аэропорт), московская область (подмосковье), новости - туризм
Происшествия, Внуково (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа
Во Внуково зафиксировали неполадки в системе обработки багажа