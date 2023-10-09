https://ria.ru/20231009/vnukovo-1901429338.html

Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа

Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа - РИА Новости, 09.10.2023

Во Внуково произошел сбой системы обработки багажа

Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:12

2023-10-09T10:12

2023-10-09T10:33

происшествия

внуково (аэропорт)

московская область (подмосковье)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа произошел в понедельник в московском аэропорту Внуково, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается\выдается через негабарит", - сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник. Собеседник агентства уточнил, что в данный момент предпринимаются все меры для устранения неисправности.

https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, внуково (аэропорт), московская область (подмосковье), новости - туризм