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Пользователи ВКонтакте рассказали, какие чаевые они оставляют
Пользователи ВКонтакте рассказали, какие чаевые они оставляют - РИА Новости, 09.10.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, какие чаевые они оставляют
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:19
2023-10-09T13:19
2023-10-09T13:19
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие чаевые они обычно оставляют. Варианты ответа были: до 300 рублей; до 500 рублей; до 1000 рублей; от 1000 и больше; всегда по-разному. Также подписчики могли ответить, что они не оставляют чаевые. Таких пользователей оказалось больше всего — почти 36%. Примерно 31% проголосовавших оставляют до 300 рублей чаевыми, а 22% сказали, что всегда по-разному. Около 6% дают чаевыми до 500 рублей, при этом до 1000 рублей и больше оставляет наименьшее количество пользователей. За каждый из этих вариантов проголосовало по 1%.В комментариях некоторые пользователи отметили, что обычно “на чай” они оставляют 10% от общей суммы. Ранее в сервисе "Нет монет" рассказали о чаевых в России. В среднем это 354 рубля, то есть примерно 3,5 евро. Или — 11 процентов от чека по всем заведениям. Максимальная величина благодарности составила 192 тысячи рублей.
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие чаевые они обычно оставляют. Варианты ответа были: до 300 рублей; до 500 рублей; до 1000 рублей; от 1000 и больше; всегда по-разному. Также подписчики могли ответить, что они не оставляют чаевые. Таких пользователей оказалось больше всего — почти 36%.
Примерно 31% проголосовавших оставляют до 300 рублей чаевыми, а 22% сказали, что всегда по-разному. Около 6% дают чаевыми до 500 рублей, при этом до 1000 рублей и больше оставляет наименьшее количество пользователей. За каждый из этих вариантов проголосовало по 1%.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что обычно “на чай” они оставляют 10% от общей суммы.
Ранее в сервисе "Нет монет" рассказали о чаевых в России. В среднем это 354 рубля, то есть примерно 3,5 евро. Или — 11 процентов от чека по всем заведениям. Максимальная величина благодарности составила 192 тысячи рублей.