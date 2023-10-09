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ЦАХАЛ заявил о взятии в плен замкомандира военно-морской бригады ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о взятии в плен замкомандира военно-морской бригады ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023

ЦАХАЛ заявил о взятии в плен замкомандира военно-морской бригады ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье вечером, что взяла в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Мухаммеда Абу... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:54

2023-10-09T00:54

2023-10-09T00:54

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в воскресенье вечером, что взяла в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Мухаммеда Абу Али. "Бойцы 13-й бригады Шаетет ВМС Израиля взяли в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в Газе Мухаммеда Абу Али. Подозреваемый допрашивается сотрудниками сил безопасности", - сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэля Хагари. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/khamas-1901375355.html

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израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, в мире, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году