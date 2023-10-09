https://ria.ru/20231009/trevoga-1901493332.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:31
2023-10-09T13:31
2023-10-09T13:31
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Сумской области прозвучала в 13.13 (совпадает с мск), в 13.22 сигнал тревоги раздался в Черниговской и Полтавской областях. Ранее тревогу объявляли в ряде областей Украины. Спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231009/vsu-1901462177.html
украина
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украина, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу