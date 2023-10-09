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Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября - РИА Новости, 09.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:53 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/transport-1901539964.html
Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября
Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября - РИА Новости, 09.10.2023
Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября
Подготовку общественного транспорта Московской области к осенне-зимнему периоду полностью завершат до 1 ноября. Об этом заявил министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:53
2023-10-09T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подготовку общественного транспорта Московской области к осенне-зимнему периоду полностью завершат до 1 ноября. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".По его словам, на линии вывели более тысячи новых автобусов, до конца года регион получит еще 126. Также в начале следующего года в область поставят 360 больших автобусов, что составляет треть обновления всего состава на маршрутах регулярных перевозок.Кроме того, к зиме готовят и железнодорожные пути. До 15 ноября специалисты оценят состояние вокзалов, остановок и снегоуборочной техники.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в автобус
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подготовку общественного транспорта Московской области к осенне-зимнему периоду полностью завершат до 1 ноября. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".
По его словам, на линии вывели более тысячи новых автобусов, до конца года регион получит еще 126. Также в начале следующего года в область поставят 360 больших автобусов, что составляет треть обновления всего состава на маршрутах регулярных перевозок.
Кроме того, к зиме готовят и железнодорожные пути. До 15 ноября специалисты оценят состояние вокзалов, остановок и снегоуборочной техники.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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