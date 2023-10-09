https://ria.ru/20231009/transport-1901539964.html

Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября

Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября - РИА Новости, 09.10.2023

Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября

Подготовку общественного транспорта Московской области к осенне-зимнему периоду полностью завершат до 1 ноября. Об этом заявил министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:53

2023-10-09T15:53

2023-10-09T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подготовку общественного транспорта Московской области к осенне-зимнему периоду полностью завершат до 1 ноября. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".По его словам, на линии вывели более тысячи новых автобусов, до конца года регион получит еще 126. Также в начале следующего года в область поставят 360 больших автобусов, что составляет треть обновления всего состава на маршрутах регулярных перевозок.Кроме того, к зиме готовят и железнодорожные пути. До 15 ноября специалисты оценят состояние вокзалов, остановок и снегоуборочной техники.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)