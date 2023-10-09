https://ria.ru/20231009/toplivo-1901455329.html
В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива
В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива - РИА Новости, 09.10.2023
В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива
Отгрузки дизельного топлива в портах Приморска и Новороссийска начались в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:47
2023-10-09T11:47
2023-10-09T15:37
экономика
приморск
новороссийск
россия
игорь демин
транснефть
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отгрузки дизельного топлива в портах Приморска и Новороссийска начались в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске", — сказал он.Правительство России в пятницу утвердило меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди прочего, частично снят запрет на экспорт дизельного топлива — теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто направляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.При этом сохраняется запрет на вывоз бензина и дизтоплива по железной дороге.Полный запрет на экспорт моторного топлива действовал в России с 21 сентября.
https://ria.ru/20231009/benzin-1901432450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приморск, новороссийск, россия, игорь демин, транснефть
Экономика, Приморск, Новороссийск, Россия, Игорь Демин, Транснефть
В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива
"Транснефть": в портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизтоплива