https://ria.ru/20231009/toplivo-1901455329.html

В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива

В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива - РИА Новости, 09.10.2023

В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива

Отгрузки дизельного топлива в портах Приморска и Новороссийска начались в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:47

2023-10-09T11:47

2023-10-09T15:37

экономика

приморск

новороссийск

россия

игорь демин

транснефть

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отгрузки дизельного топлива в портах Приморска и Новороссийска начались в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске", — сказал он.Правительство России в пятницу утвердило меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди прочего, частично снят запрет на экспорт дизельного топлива — теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто направляет на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции.При этом сохраняется запрет на вывоз бензина и дизтоплива по железной дороге.Полный запрет на экспорт моторного топлива действовал в России с 21 сентября.

https://ria.ru/20231009/benzin-1901432450.html

приморск

новороссийск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, приморск, новороссийск, россия, игорь демин, транснефть